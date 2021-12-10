https://ria.ru/20211210/ukraina-1763088251.html

Американцы объяснили отказ помогать Украине в случае войны с Россией

В США объяснили отказ помогать Украине в случае войны с Россией - РИА Новости, 10.12.2021

Американцы объяснили отказ помогать Украине в случае войны с Россией

Заявление президента США Джо Байдена об отсутствии намерения применить силу против России в случае ее "нападения" На Украину вызвало дискуссию среди читателей... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:46

2021-12-10T11:46

2021-12-10T11:46

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена об отсутствии намерения применить силу против России в случае ее "нападения" На Украину вызвало дискуссию среди читателей американской газеты The Washington Post.Многие пользователи сошлись во мнении, что защита Украины не стоит ядерной войны и лучше держаться от нее подальше."На Украине полный бардак, так что нам лучше держаться подальше", – поддержал его Common-sense liberal."Восточная Европа не стоит того, чтобы так рисковать. А если Россия реально захочет проглотить Украину, у нее будет многолетнее несварение желудка", – иронизирует hamel.Некоторые комментаторы предложили пригласить Украину в НАТО, что якобы должно позволить обеспечить ее безопасность, однако далеко не все выразили согласие с этой инициативой."Красных линий" надо избегать всеми силами, но, если ты их провел, они должны быть настоящими. Путин вернет Украину", – подчеркнул Top Quark.Ранее президент США Джо Байден исключил возможность отправки американских войск на Украину, а во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным пообещал ввести суровые экономические санкции против России в случае ее нападения.Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. В Кремле неоднократно опровергали подобные утверждения, объясняя, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

https://ria.ru/20211210/donbass-1763011426.html

https://ria.ru/20211209/zaschita-1762860644.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия