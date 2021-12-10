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https://ria.ru/20211210/ukraina-1763088251.html
Американцы объяснили отказ помогать Украине в случае войны с Россией
В США объяснили отказ помогать Украине в случае войны с Россией - РИА Новости, 10.12.2021
Американцы объяснили отказ помогать Украине в случае войны с Россией
Заявление президента США Джо Байдена об отсутствии намерения применить силу против России в случае ее "нападения" На Украину вызвало дискуссию среди читателей... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:46
2021-12-10T11:46
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена об отсутствии намерения применить силу против России в случае ее "нападения" На Украину вызвало дискуссию среди читателей американской газеты The Washington Post.Многие пользователи сошлись во мнении, что защита Украины не стоит ядерной войны и лучше держаться от нее подальше."На Украине полный бардак, так что нам лучше держаться подальше", – поддержал его Common-sense liberal."Восточная Европа не стоит того, чтобы так рисковать. А если Россия реально захочет проглотить Украину, у нее будет многолетнее несварение желудка", – иронизирует hamel.Некоторые комментаторы предложили пригласить Украину в НАТО, что якобы должно позволить обеспечить ее безопасность, однако далеко не все выразили согласие с этой инициативой."Красных линий" надо избегать всеми силами, но, если ты их провел, они должны быть настоящими. Путин вернет Украину", – подчеркнул Top Quark.Ранее президент США Джо Байден исключил возможность отправки американских войск на Украину, а во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным пообещал ввести суровые экономические санкции против России в случае ее нападения.Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. В Кремле неоднократно опровергали подобные утверждения, объясняя, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
https://ria.ru/20211210/donbass-1763011426.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия
11:46 10.12.2021
 
В США объяснили отказ помогать Украине в случае войны с Россией

Читатели WP призвали не лезть на Украину и уважать "красные линии" президента Путина

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah Campbell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена об отсутствии намерения применить силу против России в случае ее "нападения" На Украину вызвало дискуссию среди читателей американской газеты The Washington Post.
Многие пользователи сошлись во мнении, что защита Украины не стоит ядерной войны и лучше держаться от нее подальше.
"Только полный идиот будет угрожать России военными действиями, если та нападет на Украину. Такая возможность напрочь отсутствует. Весь мир знает, что Америка ни в коем случае не отправит свои войска воевать с русскими", – считает Francis_K.
"На Украине полный бардак, так что нам лучше держаться подальше", – поддержал его Common-sense liberal.
Бронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 08:00
"Это удар в спину". Почему в НАТО отказались от Украины
"Восточная Европа не стоит того, чтобы так рисковать. А если Россия реально захочет проглотить Украину, у нее будет многолетнее несварение желудка", – иронизирует hamel.
Некоторые комментаторы предложили пригласить Украину в НАТО, что якобы должно позволить обеспечить ее безопасность, однако далеко не все выразили согласие с этой инициативой.
"Уже звали. Если мы официально пригласим Украину, российская армия немедленно войдет на ее территорию. Путин ясно об этом сказал", – пояснил Andrew Clifford.
"Красных линий" надо избегать всеми силами, но, если ты их провел, они должны быть настоящими. Путин вернет Украину", – подчеркнул Top Quark.
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 03:41
Экс-аналитик Пентагона заявил, что США не способны защитить Украину
Ранее президент США Джо Байден исключил возможность отправки американских войск на Украину, а во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным пообещал ввести суровые экономические санкции против России в случае ее нападения.
Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. В Кремле неоднократно опровергали подобные утверждения, объясняя, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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