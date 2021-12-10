https://ria.ru/20211210/ugon-1763194269.html

Омич угонял машины под предлогом переживаний из-за расставания с девушкой

Омич угонял машины под предлогом переживаний из-за расставания с девушкой - РИА Новости, 10.12.2021

Омич угонял машины под предлогом переживаний из-за расставания с девушкой

Омские полицейские задержали 23-летнего мужчину, который угонял машины, а свои действия объяснил переживаниями после расставания с девушкой, сообщили РИА... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:26

2021-12-10T18:26

2021-12-10T18:26

происшествия

омск

омская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Омские полицейские задержали 23-летнего мужчину, который угонял машины, а свои действия объяснил переживаниями после расставания с девушкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.В полицию обратился 34-летний работник пиццерии, который решил прогреть автомобиль Mitsubishi, стоявший возле заведения. Мужчина оставил его открытым, а сам отошел на пять минут. Когда он вернулся, машины стоимостью 110 000 рублей на месте не оказалось."Оперативники просмотрели по камерам видеонаблюдения возможные пути отхода злоумышленника и буквально через час, следуя по улице 3-й Разъезд, обратили внимание на движущийся во встречном направлении разыскиваемый автомобиль. Полицейские включили проблесковые маячки, потребовали от водителя остановиться. После чего мужчину задержали. На допросе молодой человек пояснял, что просто проходил мимо и садился за руль в состоянии опьянения, чтобы покататься по городу. Таким образом, с его слов, он пытался заглушить душевную боль после расставания с девушкой", - пояснили в пресс-службе.На допросе мужчина утверждал, что его подставили и во всем виноваты сами автовладельцы, оставлявшие машины без присмотра.Сотрудники выяснили, что за последние две недели омич угнал еще три машины, которые так же, как Mitsubishi, были оставлены владельцами с ключами в замке зажигания и без присмотра. По одному из случаев дело уже направлено в суд. Ранее омич уже был осужден за хранение наркотиков.

https://ria.ru/20211005/ugon-1753170775.html

https://ria.ru/20211113/proisshestvie-1758910546.html

омск

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происшествия, омск, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто