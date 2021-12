https://ria.ru/20211210/tramp-1763069026.html

Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов."Первым, кто поздравил (Байдена), был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело ... Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку", - сказал Трамп в интервью корреспонденту издания Axios Бараку Равиду.Равид сделал два интервью с Трампом - в апреле и в июле. На основе этих и других материалов корреспондент написал книгу "Мир Трампа: Авраамические соглашения и переустройство Ближнего Востока". ("Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East"). Трампу видеозапись обращения Нетаньяху к Байдену показала его супруга Меланья. В отличие от Нетаньяху, президенты России Владимир Путин и Жаир Болсонару не сразу поздравили американского лидера, поскольку "чувствовали, что выборы сфальсифицированы", добавил Трамп.Как отмечает издание, Нетаньяху в действительности был не первым лидером, поздравившим Байдена с избранием. Он подождал более 12 часов после того, как американские СМИ объявили результаты выборов.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Байден. Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Следующие выборы президента США должны состояться в 2024 году.

