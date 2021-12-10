https://ria.ru/20211210/tramp-1763069026.html
Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве
Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве - РИА Новости, 10.12.2021
Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве
Бывший президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:13
2021-12-10T10:13
2021-12-10T10:13
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов."Первым, кто поздравил (Байдена), был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело ... Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку", - сказал Трамп в интервью корреспонденту издания Axios Бараку Равиду.Равид сделал два интервью с Трампом - в апреле и в июле. На основе этих и других материалов корреспондент написал книгу "Мир Трампа: Авраамические соглашения и переустройство Ближнего Востока". ("Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East"). Трампу видеозапись обращения Нетаньяху к Байдену показала его супруга Меланья. В отличие от Нетаньяху, президенты России Владимир Путин и Жаир Болсонару не сразу поздравили американского лидера, поскольку "чувствовали, что выборы сфальсифицированы", добавил Трамп.Как отмечает издание, Нетаньяху в действительности был не первым лидером, поздравившим Байдена с избранием. Он подождал более 12 часов после того, как американские СМИ объявили результаты выборов.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Байден. Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Следующие выборы президента США должны состояться в 2024 году.
https://ria.ru/20210521/izrail-1733222065.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, дональд трамп
Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве
Экс-президент США Трамп нецензурно обвинил экс-премьера Израиля Нетаньяху в предательстве
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена
с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.
"Первым, кто поздравил (Байдена), был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело ... Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку", - сказал Трамп в интервью корреспонденту издания Axios Бараку Равиду.
Равид сделал два интервью с Трампом - в апреле и в июле. На основе этих и других материалов корреспондент написал книгу "Мир Трампа: Авраамические соглашения и переустройство Ближнего Востока". ("Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East"). Трампу видеозапись обращения Нетаньяху к Байдену показала его супруга Меланья.
"С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он...", - заявил Трамп. Экс-президент при этом подчеркнул, что Нетаньяху ему "все еще нравится", но также он ценит "верность".
В отличие от Нетаньяху, президенты России Владимир Путин
и Жаир Болсонару
не сразу поздравили американского лидера, поскольку "чувствовали, что выборы сфальсифицированы", добавил Трамп.
Как отмечает издание, Нетаньяху в действительности был не первым лидером, поздравившим Байдена с избранием. Он подождал более 12 часов после того, как американские СМИ объявили результаты выборов.
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Байден. Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Следующие выборы президента США должны состояться в 2024 году.