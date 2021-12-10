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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211210/trailer-1762941590.html
Стали известны новые подробности о сериале "Книга Бобы Фетта"
Стали известны новые подробности о сериале "Книга Бобы Фетта" - РИА Новости, 10.12.2021
Стали известны новые подробности о сериале "Книга Бобы Фетта"
В Сети появился новый трейлер "Книги Бобы Фетта", сериала созданного по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T06:28
2021-12-10T06:28
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сети появился новый трейлер "Книги Бобы Фетта", сериала созданного по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает Collider. Предстоящее шоу — спин-офф "Мандалорца", еще одного проекта, где подробнее рассказывается о мифологии знаменитой франшизы. В ролике показано, как охотник за головами Боба Фетт (Темуэра Моррисон) лежит в лечебной капсуле, которая позволяет ускорить процесс исцеления. По мнению авторов Collider, так он может восстанавливаться после того, как побывал в пасти гигантского существа Сарлакка. "Оставленный умирать в песках Татуина — я Боба Фетт", — произносит в финале трейлера герой. Подробности сюжета шоу пока не раскрываются. Известно, что охотник за головами хочет занять трон Джаббы Хатта, который пустует на Татуине.Шоураннеры проекта — Джон Фавро, Дэйв Филони, Роберт Родригес, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон и другие.Премьера сериала состоится 29 декабря на Disney+.
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новости культуры, кино и сериалы, the walt disney company
06:28 10.12.2021
 
Стали известны новые подробности о сериале "Книга Бобы Фетта"

В Сети появился новый трейлер "Книги Бобы Фетта", сериала по вселенной "Звездных войн"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сети появился новый трейлер "Книги Бобы Фетта", сериала созданного по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает Collider.
Предстоящее шоу — спин-офф "Мандалорца", еще одного проекта, где подробнее рассказывается о мифологии знаменитой франшизы.
В ролике показано, как охотник за головами Боба Фетт (Темуэра Моррисон) лежит в лечебной капсуле, которая позволяет ускорить процесс исцеления. По мнению авторов Collider, так он может восстанавливаться после того, как побывал в пасти гигантского существа Сарлакка.
"Оставленный умирать в песках Татуина — я Боба Фетт", — произносит в финале трейлера герой.
Подробности сюжета шоу пока не раскрываются. Известно, что охотник за головами хочет занять трон Джаббы Хатта, который пустует на Татуине.
Шоураннеры проекта — Джон Фавро, Дэйв Филони, Роберт Родригес, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон и другие.
Премьера сериала состоится 29 декабря на Disney+.
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