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Стали известны новые подробности о сериале "Книга Бобы Фетта"

Стали известны новые подробности о сериале "Книга Бобы Фетта" - РИА Новости, 10.12.2021

Стали известны новые подробности о сериале "Книга Бобы Фетта"

В Сети появился новый трейлер "Книги Бобы Фетта", сериала созданного по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T06:28

2021-12-10T06:28

2021-12-10T06:28

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сети появился новый трейлер "Книги Бобы Фетта", сериала созданного по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает Collider. Предстоящее шоу — спин-офф "Мандалорца", еще одного проекта, где подробнее рассказывается о мифологии знаменитой франшизы. В ролике показано, как охотник за головами Боба Фетт (Темуэра Моррисон) лежит в лечебной капсуле, которая позволяет ускорить процесс исцеления. По мнению авторов Collider, так он может восстанавливаться после того, как побывал в пасти гигантского существа Сарлакка. "Оставленный умирать в песках Татуина — я Боба Фетт", — произносит в финале трейлера герой. Подробности сюжета шоу пока не раскрываются. Известно, что охотник за головами хочет занять трон Джаббы Хатта, который пустует на Татуине.Шоураннеры проекта — Джон Фавро, Дэйв Филони, Роберт Родригес, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон и другие.Премьера сериала состоится 29 декабря на Disney+.

https://ria.ru/20211201/sakhno-1761499074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, кино и сериалы, the walt disney company