https://ria.ru/20211210/trailer-1762883024.html

Князь пашет, а конь правит: вышел трейлер мультфильма о "Трех богатырях"

Князь пашет, а конь правит: вышел трейлер мультфильма о "Трех богатырях" - РИА Новости, 10.12.2021

Князь пашет, а конь правит: вышел трейлер мультфильма о "Трех богатырях"

На YouTube-канале SonyPicturesRU разместили новый трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне". РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T06:47

2021-12-10T06:47

2021-12-10T08:07

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кино и сериалы

елизавета боярская

сергей маковецкий

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU разместили новый трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне".Анимационный фильм продолжает цикл о приключениях "Трех богатырей". На этот раз в центре событий оказываются конь Юлий и Князь, которые меняются телами после колдовства Бабы-яги.В новом ролике более подробно рассказывают о том, как герои пытаются приспособиться к новой жизни. Юлий, став Князем, решает перестроить Киев, а бывший монарх катает деревенских детей, вспахивает поле и думает, как снять колдовство. Ведь отечество оказывается в опасности.Спасать всех, как обычно, будут Три богатыря: Алеша, Илья и Добрыня.Князя в мультфильме озвучил Сергей Маковецкий, а Бабу-ягу — Елизавета Боярская. Режиссеры — Дарина Шмидт и Константин Феоктистов.В российских кинотеатрах "Три богатыря и конь на троне" выйдет перед январскими праздниками — 30 декабря.

https://ria.ru/20211127/trailer-1760679161.html

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youtube, новости культуры, кино и сериалы, елизавета боярская, сергей маковецкий