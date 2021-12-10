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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211210/trailer-1762883024.html
Князь пашет, а конь правит: вышел трейлер мультфильма о "Трех богатырях"
Князь пашет, а конь правит: вышел трейлер мультфильма о "Трех богатырях" - РИА Новости, 10.12.2021
Князь пашет, а конь правит: вышел трейлер мультфильма о "Трех богатырях"
На YouTube-канале SonyPicturesRU разместили новый трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне". РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T06:47
2021-12-10T08:07
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елизавета боярская
сергей маковецкий
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU разместили новый трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне".Анимационный фильм продолжает цикл о приключениях "Трех богатырей". На этот раз в центре событий оказываются конь Юлий и Князь, которые меняются телами после колдовства Бабы-яги.В новом ролике более подробно рассказывают о том, как герои пытаются приспособиться к новой жизни. Юлий, став Князем, решает перестроить Киев, а бывший монарх катает деревенских детей, вспахивает поле и думает, как снять колдовство. Ведь отечество оказывается в опасности.Спасать всех, как обычно, будут Три богатыря: Алеша, Илья и Добрыня.Князя в мультфильме озвучил Сергей Маковецкий, а Бабу-ягу — Елизавета Боярская. Режиссеры — Дарина Шмидт и Константин Феоктистов.В российских кинотеатрах "Три богатыря и конь на троне" выйдет перед январскими праздниками — 30 декабря.
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youtube, новости культуры, кино и сериалы, елизавета боярская, сергей маковецкий
06:47 10.12.2021 (обновлено: 08:07 10.12.2021)
 
Князь пашет, а конь правит: вышел трейлер мультфильма о "Трех богатырях"

В Сети разместили новый трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне"

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU разместили новый трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне".
Анимационный фильм продолжает цикл о приключениях "Трех богатырей". На этот раз в центре событий оказываются конь Юлий и Князь, которые меняются телами после колдовства Бабы-яги.
В новом ролике более подробно рассказывают о том, как герои пытаются приспособиться к новой жизни. Юлий, став Князем, решает перестроить Киев, а бывший монарх катает деревенских детей, вспахивает поле и думает, как снять колдовство. Ведь отечество оказывается в опасности.
Спасать всех, как обычно, будут Три богатыря: Алеша, Илья и Добрыня.
Князя в мультфильме озвучил Сергей Маковецкий, а Бабу-ягу — Елизавета Боярская. Режиссеры — Дарина Шмидт и Константин Феоктистов.
В российских кинотеатрах "Три богатыря и конь на троне" выйдет перед январскими праздниками — 30 декабря.
Кадр из трейлера мультфильма Зверопой 2
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КультураYouTubeНовости культурыКино и сериалыЕлизавета БоярскаяСергей Маковецкий
 
 
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