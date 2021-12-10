Россия планирует нарастить товарооборот с Узбекистаном, заявила Абрамченко
Абрамченко: ориентир – нарастить товарооборот с Узбекистаном до десяти миллиардов долларов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Узбекистаном планируется нарастить до 10 миллиардов долларов, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на слова вице-премьера Виктории Абрамченко.
"Россия является одним из ведущих торговых партнёров Узбекистана – занимает второе место во внешнеторговом обороте. По итогам 2020 года товарооборот увеличился более чем на 15%, достигнув 5,9 миллиарда долларов. Наш ориентир – нарастить данный показатель до 10 миллиардов долларов", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.
Вице-премьер также сообщила, что странами была подготовлена комплексная программа сотрудничества на 2022-2026 годы, обновлен перечень проектов в широком спектре отраслей. Кроме того, были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.
По словам Абрамченко, узбекская сельскохозяйственная продукция – это своеобразный бренд, полюбившийся россиянам, но ее доля на российском рынке пока недостаточно высокая, всего 1,1% от объема всего российского импорта сельхозпродукции и 5% от объема импорта из стран СНГ.
На встрече были отмечены перспективы перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом между двумя странами. С этой целью реализуется проект "Агроэкспресс". Вице-премьер подчеркнула, что правительство будет оказывать поддержку данному проекту для увеличения поставок плодоовощной и другой сельхозпродукции.
В рабочей встрече, которую провела Абрамченко с делегацией Узбекистана, приняли участие министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.