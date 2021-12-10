https://ria.ru/20211210/tovarooborot-1763204135.html

Россия планирует нарастить товарооборот с Узбекистаном, заявила Абрамченко

Россия планирует нарастить товарооборот с Узбекистаном, заявила Абрамченко - РИА Новости, 10.12.2021

Россия планирует нарастить товарооборот с Узбекистаном, заявила Абрамченко

Товарооборот между Россией и Узбекистаном планируется нарастить до 10 миллиардов долларов, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на слова вице-премьера... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:22

2021-12-10T19:22

2021-12-10T19:22

экономика

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торговля

узбекистан

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виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Узбекистаном планируется нарастить до 10 миллиардов долларов, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на слова вице-премьера Виктории Абрамченко."Россия является одним из ведущих торговых партнёров Узбекистана – занимает второе место во внешнеторговом обороте. По итогам 2020 года товарооборот увеличился более чем на 15%, достигнув 5,9 миллиарда долларов. Наш ориентир – нарастить данный показатель до 10 миллиардов долларов", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.Вице-премьер также сообщила, что странами была подготовлена комплексная программа сотрудничества на 2022-2026 годы, обновлен перечень проектов в широком спектре отраслей. Кроме того, были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.По словам Абрамченко, узбекская сельскохозяйственная продукция – это своеобразный бренд, полюбившийся россиянам, но ее доля на российском рынке пока недостаточно высокая, всего 1,1% от объема всего российского импорта сельхозпродукции и 5% от объема импорта из стран СНГ.На встрече были отмечены перспективы перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом между двумя странами. С этой целью реализуется проект "Агроэкспресс". Вице-премьер подчеркнула, что правительство будет оказывать поддержку данному проекту для увеличения поставок плодоовощной и другой сельхозпродукции.В рабочей встрече, которую провела Абрамченко с делегацией Узбекистана, приняли участие министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

https://ria.ru/20211202/odkb-1761752355.html

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экономика, в мире, торговля, узбекистан, снг, виктория абрамченко, россия