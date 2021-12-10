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"Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения
"Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения - РИА Новости, 10.12.2021
"Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения
"Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения, об этом заявили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T19:00
2021-12-10T19:00
2021-12-10T19:00
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения, об этом заявили РИА Новости в пресс-службе банка.Ранее в пятницу со ссылкой на пресс-службу банка сообщалось, что клиенты "Тинькофф" жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов банка. Кроме того, сервисом Downdetector был зафиксирован рост жалоб на проблемы в работе мобильных сервисов банка."Работа приложения восстановлена", - заявили в пресс-службе.
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экономика, происшествия, общество, технологии, россия
"Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения
"Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения банка