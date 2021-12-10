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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211210/tikhanovskaya-1763173553.html
Тихановская на "Саммите за демократию" посетовала на слабую поддержку
Тихановская на "Саммите за демократию" посетовала на слабую поддержку - РИА Новости, 10.12.2021
Тихановская на "Саммите за демократию" посетовала на слабую поддержку
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила на организованном США "Саммите за демократию" и посетовала на слабую поддержку из-за рубежа. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:10
2021-12-10T17:10
протесты в белоруссии
в мире
сша
белоруссия
александр лукашенко
светлана тихановская
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила на организованном США "Саммите за демократию" и посетовала на слабую поддержку из-за рубежа.США не пригласили власти Белоруссии, а также и ряда других стран, включая Россию и Китай, на свой "Саммит за демократию". Белорусская оппозиция считает Тихановскую победителем президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.По словам Тихановской, в большинстве случаев страны, в том числе европейские, лишь осуждают белорусские власти и выражают обеспокоенность, но "никаких серьезных последствий" для Минска не наступает."Я запуталась, я не понимаю, в чем разница между "очень глубоко и сильно обеспокоены" и "глубоко, исключительно серьезно обеспокоены", - сказала Тихановская. "Недавно я слышала от одного министра иностранных дел, с которым встречалась: "Мы сделали все, что могли, и ничего не сработало". В его голосе было раздражение и усталость", - сказала Тихановская. "Мы полагаемся на вашу помощь, но также и на вашу последовательность", - добавила она.Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе. Целью саммита она назвала противостояние Запада независимым странам и подрыв роли ООН.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затея саммита демократий вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества. Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что значение мероприятия переоценено и о нем со временем забудут. По его словам, США не удастся сломить решимость России защищать свои ценности, суверенитет и обеспечивать безопасность.МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил, что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.
https://ria.ru/20211127/zakharova-1761039487.html
https://ria.ru/20210604/podderzhka-1735535622.html
https://ria.ru/20210808/varshava-1744955423.html
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в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, светлана тихановская
17:10 10.12.2021
 
Тихановская на "Саммите за демократию" посетовала на слабую поддержку

Лидер белорусской оппозиции Тихановская посетовала на слабую поддержку из-за рубежа

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила на организованном США "Саммите за демократию" и посетовала на слабую поддержку из-за рубежа.
США не пригласили власти Белоруссии, а также и ряда других стран, включая Россию и Китай, на свой "Саммит за демократию". Белорусская оппозиция считает Тихановскую победителем президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
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По словам Тихановской, в большинстве случаев страны, в том числе европейские, лишь осуждают белорусские власти и выражают обеспокоенность, но "никаких серьезных последствий" для Минска не наступает.
"Я запуталась, я не понимаю, в чем разница между "очень глубоко и сильно обеспокоены" и "глубоко, исключительно серьезно обеспокоены", - сказала Тихановская. "Недавно я слышала от одного министра иностранных дел, с которым встречалась: "Мы сделали все, что могли, и ничего не сработало". В его голосе было раздражение и усталость", - сказала Тихановская. "Мы полагаемся на вашу помощь, но также и на вашу последовательность", - добавила она.
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Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе. Целью саммита она назвала противостояние Запада независимым странам и подрыв роли ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затея саммита демократий вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества. Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что значение мероприятия переоценено и о нем со временем забудут. По его словам, США не удастся сломить решимость России защищать свои ценности, суверенитет и обеспечивать безопасность.
МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил, что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.
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Протесты в БелоруссииВ миреСШАБелоруссияАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановская
 
 
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