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Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза
Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза - РИА Новости, 13.12.2021
Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза
Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-10T09:17
2021-12-13T15:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
роман вильфанд
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в пятницу в Москве до минус 13. Осадков не ожидается."Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур. Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.Температура на 8-10 градусов ниже нормы прогнозируется в пятницу в центре Европейской части России, это будет самый холодный день недели, сообщил ранее РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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москва, роман вильфанд
09:17 10.12.2021 (обновлено: 15:48 13.12.2021)
 

Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в пятницу в Москве до минус 13. Осадков не ожидается.
Девушки на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 08:45
В Москву пришли десятиградусные морозы
"Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур. Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Температура на 8-10 градусов ниже нормы прогнозируется в пятницу в центре Европейской части России, это будет самый холодный день недели, сообщил ранее РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоман Вильфанд
 
 
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