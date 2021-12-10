https://ria.ru/20211210/teplosnabzhenie-1763491252.html

Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза

Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза - РИА Новости, 13.12.2021

Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза

Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-10T09:17

2021-12-10T09:17

2021-12-13T15:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

роман вильфанд

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в пятницу в Москве до минус 13. Осадков не ожидается."Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур. Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.Температура на 8-10 градусов ниже нормы прогнозируется в пятницу в центре Европейской части России, это будет самый холодный день недели, сообщил ранее РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

https://ria.ru/20211209/moskva-1762867550.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, роман вильфанд