https://ria.ru/20211210/teplosnabzhenie-1763491252.html
Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза
Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза - РИА Новости, 13.12.2021
Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза
Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-10T09:17
2021-12-10T09:17
2021-12-13T15:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
роман вильфанд
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме в условиях мороза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в пятницу в Москве до минус 13. Осадков не ожидается."Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур. Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.Температура на 8-10 градусов ниже нормы прогнозируется в пятницу в центре Европейской части России, это будет самый холодный день недели, сообщил ранее РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
https://ria.ru/20211209/moskva-1762867550.html
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москва, роман вильфанд