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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211210/tatarstan-1763125256.html
Татарстан может достичь коллективного иммунитета до нового года
Татарстан может достичь коллективного иммунитета до нового года - РИА Новости, 10.12.2021
Татарстан может достичь коллективного иммунитета до нового года
Татарстан при нынешних темпах вакцинации может достичь уровня коллективного иммунитета до нового года, сообщила заместитель руководителя регионального... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:21
2021-12-10T14:21
республика татарстан
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости. Татарстан при нынешних темпах вакцинации может достичь уровня коллективного иммунитета до нового года, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина."У нас на сегодня 72% охват взрослого населения, мы говорим о 80% охвате… В принципе, я думаю, если будут сохраняться такие темпы вакцинации, то ближе к новому году мы все-таки придем к тому охвату, которого хотелось бы", - сказала Авдонина журналистам.Она напомнила, что для достижения коллективного иммунитета – 80% охвата взрослого населения – осталось привить около 300 тысяч жителей республики. При этом, по словам Авдониной, важно понимать, что через полгода иммунитет снижается и крайне необходима повторная вакцинация, и в перспективе коллективный иммунитет в республике будет просчитываться уже с учетом повторной вакцинации жителей.Резерв для вакцинации, как отмечалось, это жители республики старше 60 лет (уровень вакцинации в этой группе составляет порядка 60%) и сотрудники небольших предприятий.В последнюю неделю в республике ежедневно вакцинируются порядка 22-26 тысяч человек.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды о вакцинации против COVID-19 для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кодов стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике. С введением данных мер темпы вакцинации значительно выросли.По данным оперативного штаба, в Татарстане в настоящее время вакцинированы 2 189 735 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 855 123 человека. Повторную вакцинацию прошли 98 194 человека. Всего на 10 декабря в республике зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 33 505 человек. В республике подтверждено 1325 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
14:21 10.12.2021
 
Татарстан может достичь коллективного иммунитета до нового года

Республика Татарстан может достичь коллективного иммунитета до нового года

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости. Татарстан при нынешних темпах вакцинации может достичь уровня коллективного иммунитета до нового года, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
"У нас на сегодня 72% охват взрослого населения, мы говорим о 80% охвате… В принципе, я думаю, если будут сохраняться такие темпы вакцинации, то ближе к новому году мы все-таки придем к тому охвату, которого хотелось бы", - сказала Авдонина журналистам.
Она напомнила, что для достижения коллективного иммунитета – 80% охвата взрослого населения – осталось привить около 300 тысяч жителей республики. При этом, по словам Авдониной, важно понимать, что через полгода иммунитет снижается и крайне необходима повторная вакцинация, и в перспективе коллективный иммунитет в республике будет просчитываться уже с учетом повторной вакцинации жителей.
Резерв для вакцинации, как отмечалось, это жители республики старше 60 лет (уровень вакцинации в этой группе составляет порядка 60%) и сотрудники небольших предприятий.
В последнюю неделю в республике ежедневно вакцинируются порядка 22-26 тысяч человек.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды о вакцинации против COVID-19 для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кодов стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике. С введением данных мер темпы вакцинации значительно выросли.
По данным оперативного штаба, в Татарстане в настоящее время вакцинированы 2 189 735 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 855 123 человека. Повторную вакцинацию прошли 98 194 человека. Всего на 10 декабря в республике зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 33 505 человек. В республике подтверждено 1325 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.
 
Республика ТатарстанОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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