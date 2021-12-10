https://ria.ru/20211210/svpd-1763162687.html
Рябков рассказал о переговорах по восстановлению СВПД в Вене
Рябков рассказал о переговорах по восстановлению СВПД в Вене - РИА Новости, 10.12.2021
Рябков рассказал о переговорах по восстановлению СВПД в Вене
Ситуация в ходе нынешнего раунда по восстановлению СВПД непростая, но это не повод опускать руки, сообщил в ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:21
2021-12-10T16:21
2021-12-10T16:36
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сша
иран
вена
франция
великобритания
сергей рябков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ситуация в ходе нынешнего раунда по восстановлению СВПД непростая, но это не повод опускать руки, сообщил в ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, ситуация меняется, время идет, обстоятельства непростые и, наверное, даже более сложные, чем они были на момент, когда завершился предыдущий, шестой раунд переговоров, но это не повод опускать руки", - сказал он.При этом Рябков добавил, что "нужно заниматься этим вопросом в теснейшей координации со всеми участниками, российская сторона готова и такую координацию осуществляет по разным линиям".Никто из участников переговоров в Вене не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился, сообщил Сергей Рябков."Я уверен, что никто из участников этих переговоров не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился", - сказал он.Рябков добавил, что "мы сейчас работаем над тем, как обеспечить дальнейший ход переговорного процесса, отталкиваясь от результатов предыдущих шести раундов". "Есть некоторые дополнительные идеи, они прорабатываются", - указал он, не пояснив, какие именно это идеи.Сергей Рябков указал на то, что в Вене начался нормальный политический диалог по восстановлению ядерной сделки с Ираном."Начался нормальный политический диалог, многосторонняя работа, мы ее будем продолжать", - сказал он, комментируя ход переговоров в Вене по СВПД.
https://ria.ru/20211210/ryabkov-1763163911.html
https://ria.ru/20211210/moratoriy-1763156640.html
https://ria.ru/20211209/zakharova-1763033058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, иран, вена, франция, великобритания, сергей рябков, россия
16:21 10.12.2021 (обновлено: 16:36 10.12.2021)
Рябков рассказал о переговорах по восстановлению СВПД в Вене
Рябков: ситуация на переговорах по возобновлению СВПД непростая, но не стоит опускать руки
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Ситуация в ходе нынешнего раунда по восстановлению СВПД
непростая, но это не повод опускать руки, сообщил в ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня
" замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Да, ситуация меняется, время идет, обстоятельства непростые и, наверное, даже более сложные, чем они были на момент, когда завершился предыдущий, шестой раунд переговоров, но это не повод опускать руки", - сказал он.
При этом Рябков добавил, что "нужно заниматься этим вопросом в теснейшей координации со всеми участниками, российская сторона готова и такую координацию осуществляет по разным линиям".
Никто из участников переговоров в Вене
не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился, сообщил Сергей Рябков.
"Я уверен, что никто из участников этих переговоров не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился", - сказал он.
Рябков добавил, что "мы сейчас работаем над тем, как обеспечить дальнейший ход переговорного процесса, отталкиваясь от результатов предыдущих шести раундов". "Есть некоторые дополнительные идеи, они прорабатываются", - указал он, не пояснив, какие именно это идеи.
Сергей Рябков указал на то, что в Вене начался нормальный политический диалог по восстановлению ядерной сделки с Ираном
.
"Начался нормальный политический диалог, многосторонняя работа, мы ее будем продолжать", - сказал он, комментируя ход переговоров в Вене по СВПД.