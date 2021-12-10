https://ria.ru/20211210/sud-1763099065.html

Суд рассмотрит запрос об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ

Суд рассмотрит запрос об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ - РИА Новости, 10.12.2021

Суд рассмотрит запрос об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ

Лефортовский суд Москвы направил в Валуйский райсуд Белгородской области ходатайство об освобождении от наказания из-за болезни осужденного на 20 лет за... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:35

2021-12-10T12:35

2021-12-10T12:35

происшествия

белгородская область

москва

московский авиационный институт

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россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы направил в Валуйский райсуд Белгородской области ходатайство об освобождении от наказания из-за болезни осужденного на 20 лет за госизмену бывшего доцента МАИ Алексея Воробьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной инстанции."Ходатайство об освобождении Воробьева от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью направлено для рассмотрения по существу по подсудности в Валуйский районный суд Белгородской области" – рассказал собеседник агентства.В интервью "Новой газете" супруга Воробьева заявляла, что ещё в СИЗО у него диагностировали фиброзную болезнь легких, причины фиброза так и не были установлены.Мосгорсуд в апреле назначил Воробьеву 20 лет колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей и ограничением свободы на полтора года после освобождения. В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным, он вступил в силу. В ноябре его этапировали в колонию.Мужчину обвиняли не только в госизмене, но и в покушении на экспорт из РФ сырья или материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и средств его доставки, а также в покушении на контрабанду.Что именно пытался переправить за границу доцент, следствие ФСБ и суд не раскрыли.На сайте института указано, что Воробьев начал работать в учреждении в 2008 году, является кандидатом технических наук, инженером по специальности "ракетные двигатели". Преподавал такие предметы, как "Расчет и проектирование ЖРД" (жидкостный ракетный двигатель), "Общая теория авиационных и ракетных двигателей".

https://ria.ru/20211209/safronov-1762921876.html

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происшествия, белгородская область, москва, московский авиационный институт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия