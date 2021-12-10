https://ria.ru/20211210/sud-1763099065.html
Суд рассмотрит запрос об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ
Суд рассмотрит запрос об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ - РИА Новости, 10.12.2021
Суд рассмотрит запрос об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ
Лефортовский суд Москвы направил в Валуйский райсуд Белгородской области ходатайство об освобождении от наказания из-за болезни осужденного на 20 лет за... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:35
2021-12-10T12:35
2021-12-10T12:35
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы направил в Валуйский райсуд Белгородской области ходатайство об освобождении от наказания из-за болезни осужденного на 20 лет за госизмену бывшего доцента МАИ Алексея Воробьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной инстанции."Ходатайство об освобождении Воробьева от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью направлено для рассмотрения по существу по подсудности в Валуйский районный суд Белгородской области" – рассказал собеседник агентства.В интервью "Новой газете" супруга Воробьева заявляла, что ещё в СИЗО у него диагностировали фиброзную болезнь легких, причины фиброза так и не были установлены.Мосгорсуд в апреле назначил Воробьеву 20 лет колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей и ограничением свободы на полтора года после освобождения. В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным, он вступил в силу. В ноябре его этапировали в колонию.Мужчину обвиняли не только в госизмене, но и в покушении на экспорт из РФ сырья или материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и средств его доставки, а также в покушении на контрабанду.Что именно пытался переправить за границу доцент, следствие ФСБ и суд не раскрыли.На сайте института указано, что Воробьев начал работать в учреждении в 2008 году, является кандидатом технических наук, инженером по специальности "ракетные двигатели". Преподавал такие предметы, как "Расчет и проектирование ЖРД" (жидкостный ракетный двигатель), "Общая теория авиационных и ракетных двигателей".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, москва, московский авиационный институт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Суд рассмотрит запрос об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ
Белгородский суд рассмотрит запрос об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Лефортовский суд Москвы
направил в Валуйский райсуд Белгородской области
ходатайство об освобождении от наказания из-за болезни осужденного на 20 лет за госизмену бывшего доцента МАИ
Алексея Воробьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной инстанции.
"Ходатайство об освобождении Воробьева от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью направлено для рассмотрения по существу по подсудности в Валуйский районный суд Белгородской области" – рассказал собеседник агентства.
В интервью "Новой газете" супруга Воробьева заявляла, что ещё в СИЗО у него диагностировали фиброзную болезнь легких, причины фиброза так и не были установлены.
Мосгорсуд в апреле назначил Воробьеву 20 лет колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей и ограничением свободы на полтора года после освобождения. В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным, он вступил в силу. В ноябре его этапировали в колонию.
Мужчину обвиняли не только в госизмене, но и в покушении на экспорт из РФ
сырья или материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и средств его доставки, а также в покушении на контрабанду.
Что именно пытался переправить за границу доцент, следствие ФСБ
и суд не раскрыли.
На сайте института указано, что Воробьев начал работать в учреждении в 2008 году, является кандидатом технических наук, инженером по специальности "ракетные двигатели". Преподавал такие предметы, как "Расчет и проектирование ЖРД" (жидкостный ракетный двигатель), "Общая теория авиационных и ракетных двигателей".