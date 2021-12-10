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Жителя Челябинской области осудили на 20 лет за изнасилование падчерицы
Жителя Челябинской области осудили на 20 лет за изнасилование падчерицы - РИА Новости, 10.12.2021
Жителя Челябинской области осудили на 20 лет за изнасилование падчерицы
Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима жителю Челябинской области, обвиняемому в изнасиловании 10-летней падчерицы,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:26
2021-12-10T11:26
происшествия
чебаркуль
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 дек – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима жителю Челябинской области, обвиняемому в изнасиловании 10-летней падчерицы, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, в 2019-2020 годах в городе Чебаркуль осужденный совершил преступление против половой неприкосновенности 10-летней падчерицы."Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста), статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), уточняется в сообщении.
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происшествия, чебаркуль, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
11:26 10.12.2021
 
Жителя Челябинской области осудили на 20 лет за изнасилование падчерицы

Суд приговорил жителя Челябинской области к 20 годам колонии за изнасилование падчерицы

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 10 дек – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима жителю Челябинской области, обвиняемому в изнасиловании 10-летней падчерицы, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, в 2019-2020 годах в городе Чебаркуль осужденный совершил преступление против половой неприкосновенности 10-летней падчерицы.
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"Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста), статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), уточняется в сообщении.
 
ПроисшествияЧебаркульЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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