https://ria.ru/20211210/strelba-1763114986.html

Пьяный житель Калуги открыл стрельбу в квартире и вышел с ружьем на улицу

Пьяный житель Калуги открыл стрельбу в квартире и вышел с ружьем на улицу - РИА Новости, 10.12.2021

Пьяный житель Калуги открыл стрельбу в квартире и вышел с ружьем на улицу

Полиция возбудило уголовное дело в отношении жителя Калуги, который в состоянии алкогольного опьянения сначала пострелял из ружья в своей квартире, затем с... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:40

2021-12-10T13:40

2021-12-10T13:47

происшествия

калужская область

калуга

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Полиция возбудило уголовное дело в отношении жителя Калуги, который в состоянии алкогольного опьянения сначала пострелял из ружья в своей квартире, затем с балкона - в сторону дома напротив, после чего вышел с оружием на улицу, сообщает УМВД по региону.Сообщается, что в полицию Калуги поступил ряд сообщений от граждан о том, что в одной из квартир жилого дома раздаются хлопки, похожие на выстрелы, после которых на улицу вышел мужчина с оружием в руках. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции встретили на улице 50-летнего местного жителя с "предметом, схожим по внешним признакам с гладкоствольным огнестрельным ружьем". Предмет у мужчины изъяли."По версии правоохранителей, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в своей квартире, а также с балкона в сторону жилого дома, расположенного напротив, после чего проследовал на улицу. В результате стрельбы никто не пострадал", - говорится в сообщении.Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, информирует УМВД.

https://ria.ru/20211107/strelba-1757936844.html

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калужская область

калуга

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происшествия, калужская область, калуга, министерство внутренних дел рф (мвд россии)