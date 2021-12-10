https://ria.ru/20211210/stoltenberg-1763127180.html

Столтенберг рассказал, от кого зависит членство Украины в НАТО

Столтенберг рассказал, от кого зависит членство Украины в НАТО - РИА Новости, 10.12.2021

Столтенберг рассказал, от кого зависит членство Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что никаких изменений по членству Украины в альянсе нет, это по-прежнему зависит от Киева и союзников. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:29

2021-12-10T14:29

2021-12-10T14:41

в мире

украина

киев

нато

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что никаких изменений по членству Украины в альянсе нет, это по-прежнему зависит от Киева и союзников."Что касается вопроса членства Украины, то никаких изменений в позиции НАТО нет. Только Украина может выбирать свой путь, стремиться ли к членству в НАТО или нет… А тридцать членов альянса могут решить, когда Украина будет готова к вступлению. Никто другой не имеет к этому отношения", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Париже. Выступление генсека транслировалось на сайте Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20211209/putin-1763040106.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, нато, париж, йенс столтенберг