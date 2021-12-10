https://ria.ru/20211210/stazhirovka-1763103599.html

Алтайские студенты смогут проходить стажировку на Минском тракторном заводе

Алтайские студенты смогут проходить стажировку на Минском тракторном заводе - РИА Новости, 10.12.2021

Алтайские студенты смогут проходить стажировку на Минском тракторном заводе

Студенты Алтайского аграрного госуниверситета (АГАУ) смогут проходить практику в Республике Беларусь, на Минском тракторном заводе, сообщает правительство... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:55

2021-12-10T12:55

2021-12-10T12:55

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БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Студенты Алтайского аграрного госуниверситета (АГАУ) смогут проходить практику в Республике Беларусь, на Минском тракторном заводе, сообщает правительство Алтайского края на своём официальном сайте."В рамках официального визита делегации Алтайского края в Республику Беларусь с 6 по 9 декабря ректор АГАУ Николай Колпаков и заместитель генерального директора ОАО "МТЗ" Михаил Кадников обсудили вопрос открытия брендированного учебного класса МТЗ в стенах алтайского вуза и проведение производственной практики для студентов университета на площадках завода", - говорится в сообщении.Руководитель делегации, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, потому что это и качественное обучение студентов на той линейке машин, которая сегодня работает на полях региона, и продвижение белорусской техники на алтайской земле.Минский тракторный завод не первый год работает в направлении тесного взаимодействия с профильными вузами России. Как отметил Михаил Кадников, за два года компанией было открыто 19 учебных классов в разных вузах России, а студенты вузов-партнеров проходят стажировку на производстве."Сегодня нельзя учить студентов на старых моделях сельхозтехники, которая уже выходит из оборота. Поэтому для будущих молодых специалистов очень важно близко знакомиться с современными образцами белорусской техники, чтобы в последующем умело использовать ее в АПК Алтайского края и не только. Думаю, что устная договоренность перерастет в крепкое, продуктивное и плодотворное сотрудничество", - резюмировал ректор АГАУ Николай Колпаков.

https://ria.ru/20211207/altay-1762575886.html

https://ria.ru/20211202/altay-1761889999.html

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