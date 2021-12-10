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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211210/stazhirovka-1763103599.html
Алтайские студенты смогут проходить стажировку на Минском тракторном заводе
Алтайские студенты смогут проходить стажировку на Минском тракторном заводе - РИА Новости, 10.12.2021
Алтайские студенты смогут проходить стажировку на Минском тракторном заводе
Студенты Алтайского аграрного госуниверситета (АГАУ) смогут проходить практику в Республике Беларусь, на Минском тракторном заводе, сообщает правительство... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:55
2021-12-10T12:55
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БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Студенты Алтайского аграрного госуниверситета (АГАУ) смогут проходить практику в Республике Беларусь, на Минском тракторном заводе, сообщает правительство Алтайского края на своём официальном сайте."В рамках официального визита делегации Алтайского края в Республику Беларусь с 6 по 9 декабря ректор АГАУ Николай Колпаков и заместитель генерального директора ОАО "МТЗ" Михаил Кадников обсудили вопрос открытия брендированного учебного класса МТЗ в стенах алтайского вуза и проведение производственной практики для студентов университета на площадках завода", - говорится в сообщении.Руководитель делегации, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, потому что это и качественное обучение студентов на той линейке машин, которая сегодня работает на полях региона, и продвижение белорусской техники на алтайской земле.Минский тракторный завод не первый год работает в направлении тесного взаимодействия с профильными вузами России. Как отметил Михаил Кадников, за два года компанией было открыто 19 учебных классов в разных вузах России, а студенты вузов-партнеров проходят стажировку на производстве."Сегодня нельзя учить студентов на старых моделях сельхозтехники, которая уже выходит из оборота. Поэтому для будущих молодых специалистов очень важно близко знакомиться с современными образцами белорусской техники, чтобы в последующем умело использовать ее в АПК Алтайского края и не только. Думаю, что устная договоренность перерастет в крепкое, продуктивное и плодотворное сотрудничество", - резюмировал ректор АГАУ Николай Колпаков.
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общество, алтайский край, белоруссия, россия
12:55 10.12.2021
 
Алтайские студенты смогут проходить стажировку на Минском тракторном заводе

Студенты АГАУ смогут проходить стажировку на Минском тракторном заводе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Студенты Алтайского аграрного госуниверситета (АГАУ) смогут проходить практику в Республике Беларусь, на Минском тракторном заводе, сообщает правительство Алтайского края на своём официальном сайте.
"В рамках официального визита делегации Алтайского края в Республику Беларусь с 6 по 9 декабря ректор АГАУ Николай Колпаков и заместитель генерального директора ОАО "МТЗ" Михаил Кадников обсудили вопрос открытия брендированного учебного класса МТЗ в стенах алтайского вуза и проведение производственной практики для студентов университета на площадках завода", - говорится в сообщении.
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Руководитель делегации, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, потому что это и качественное обучение студентов на той линейке машин, которая сегодня работает на полях региона, и продвижение белорусской техники на алтайской земле.
Минский тракторный завод не первый год работает в направлении тесного взаимодействия с профильными вузами России. Как отметил Михаил Кадников, за два года компанией было открыто 19 учебных классов в разных вузах России, а студенты вузов-партнеров проходят стажировку на производстве.
"Сегодня нельзя учить студентов на старых моделях сельхозтехники, которая уже выходит из оборота. Поэтому для будущих молодых специалистов очень важно близко знакомиться с современными образцами белорусской техники, чтобы в последующем умело использовать ее в АПК Алтайского края и не только. Думаю, что устная договоренность перерастет в крепкое, продуктивное и плодотворное сотрудничество", - резюмировал ректор АГАУ Николай Колпаков.
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