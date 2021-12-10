https://ria.ru/20211210/stanitsa-1763123038.html

Глава Адыгеи рассказал о планах по развитию станицы Ханской

Глава Адыгеи рассказал о планах по развитию станицы Ханской - РИА Новости, 10.12.2021

Глава Адыгеи рассказал о планах по развитию станицы Ханской

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о дорожной карте по развитию станицы Ханской под Майкопом, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:12

2021-12-10T14:12

2021-12-10T14:12

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 10 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о дорожной карте по развитию станицы Ханской под Майкопом, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Жительница станицы Ханская в ходе приёма у полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова попросила помочь установить в населённом пункте детскую площадку и сразу же получила ответ от присутствовавшего на приеме по видеосвязи главы Адыгеи Мурата Кумпилова: решение уже принято, средства выделены, и если погодные условия позволят, все работы будут завершены до конца года, говорится в сообщении.При этом глава республики подчеркнул, что у него на контроле находится целый комплекс поручений по развитию станицы."У нас есть дорожная карта по развитию станицы, которая составлена в том числе на основании обращений граждан. Из цикла намеченных мероприятий мы уже многое сделали для улучшения облика станицы, создания современных и комфортных условий жизни местных жителей. Построили новую школу и детский сад, благоустроили прилегающую территорию, изменили маршруты общественного транспорта с учетом пожеланий станичников. Реализация дорожной карты продолжается. При этом особое внимание уделим поддержке инициатив местных жителей", - приводит слова Кумпилова пресс-служба.Отмечается, что глава Адыгеи поручил республиканскому кабмину оказать муниципалитету содействие также в решении инфраструктурных вопросов, в том числе строительстве надземного пешеходного перехода через федеральную трассу.

https://ria.ru/20211124/adygeya-1760582548.html

https://ria.ru/20211118/natsproekt-1759721737.html

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общество, республика адыгея, майкоп, владимир устинов, мурат кумпилов, россия