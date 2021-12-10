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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211210/standart-1763208130.html
В Югре введут инвестиционный стандарт
В Югре введут инвестиционный стандарт - РИА Новости, 10.12.2021
В Югре введут инвестиционный стандарт
Региональный инвестиционный стандарт будет внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе к июню 2022 года, сообщила губернатор Наталья Комарова на заседании... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T19:59
2021-12-10T19:59
ханты-мансийский автономный округ
экономика
наталья комарова
владимир якушев
ханты-мансийский автономный округ
инвестиции
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Региональный инвестиционный стандарт будет внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе к июню 2022 года, сообщила губернатор Наталья Комарова на заседании совета при полпреде в УрФО."В следующем году мы сконцентрируемся на решении трех задач: прямое воздействие на экономическую активность, улучшение делового климата, развитие финансовых инструментов для обеспечения финансирования инвестиционных программ", – приводит слова Комаровой департамент общественных и внешних связей региона.Отмечается, что до 1 июня 2022 года для снятия административных барьеров для инвесторов будет внедрен региональный инвестиционный стандарт. Особое внимание, по словам губернатора, будет уделяться вопросам поддержки инвестиционных проектов через механизмы соглашения о защите и поощрении капиталовложений, инфраструктурных проектов с привлечением средств федерального инфраструктурного меню, повышения эффективности механизма государственных капитальных вложений за счет сокращение сроков создания объектов, синхронизации документов стратегического планирования с инвестиционными программами естественных монополий.Глава региона обратилась к полпреду в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой оказать содействие в принятии на федеральном уровне механизма заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, совершенствовании законодательства, регулирующего установление зон с особыми условиями использования территорий для снятия ограничений на ведение хозяйственно-правовой деятельности на обремененных земельных участках, а также исключении из индекса-дефлятора зависимости от стоимости энергоресурсов."Все показатели эффективности инвестиционной деятельности 2021 года в физических единицах измерения, по оценкам, выполнены с ростом к 2020 году. Это инвестиции в основной капитал, эксплуатационное бурение, ввод в эксплуатацию новых скважин", – подчеркнула Комарова.
https://ria.ru/20211203/yugra-1762054200.html
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экономика, наталья комарова, владимир якушев, ханты-мансийский автономный округ, инвестиции, россия
19:59 10.12.2021
 
В Югре введут инвестиционный стандарт

Инвестиционный стандарт введут в Ханты-Мансийском автономном округе к июню 2022 года

© РИА Новости / Артур Борисов / Перейти в фотобанкАэропорт Ханты-Мансийска
Аэропорт Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Артур Борисов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Региональный инвестиционный стандарт будет внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе к июню 2022 года, сообщила губернатор Наталья Комарова на заседании совета при полпреде в УрФО.
"В следующем году мы сконцентрируемся на решении трех задач: прямое воздействие на экономическую активность, улучшение делового климата, развитие финансовых инструментов для обеспечения финансирования инвестиционных программ", – приводит слова Комаровой департамент общественных и внешних связей региона.
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3 декабря, 16:33Ханты-Мансийский Автономный Округ
Делегация из Югры представит инвестиционный опыт региона на "Экспо-2020"
Отмечается, что до 1 июня 2022 года для снятия административных барьеров для инвесторов будет внедрен региональный инвестиционный стандарт. Особое внимание, по словам губернатора, будет уделяться вопросам поддержки инвестиционных проектов через механизмы соглашения о защите и поощрении капиталовложений, инфраструктурных проектов с привлечением средств федерального инфраструктурного меню, повышения эффективности механизма государственных капитальных вложений за счет сокращение сроков создания объектов, синхронизации документов стратегического планирования с инвестиционными программами естественных монополий.
Глава региона обратилась к полпреду в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой оказать содействие в принятии на федеральном уровне механизма заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, совершенствовании законодательства, регулирующего установление зон с особыми условиями использования территорий для снятия ограничений на ведение хозяйственно-правовой деятельности на обремененных земельных участках, а также исключении из индекса-дефлятора зависимости от стоимости энергоресурсов.
"Все показатели эффективности инвестиционной деятельности 2021 года в физических единицах измерения, по оценкам, выполнены с ростом к 2020 году. Это инвестиции в основной капитал, эксплуатационное бурение, ввод в эксплуатацию новых скважин", – подчеркнула Комарова.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаНаталья КомароваВладимир ЯкушевХанты-Мансийский автономный округИнвестицииРоссия
 
 
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