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Рябков обвинил США в нагнетании обстановки
Рябков обвинил США в нагнетании обстановки - РИА Новости, 10.12.2021
Рябков обвинил США в нагнетании обстановки
В российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация, Вашингтон создает токсичную атмосферу, сказал, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:49
2021-12-10T15:49
2021-12-10T15:49
вашингтон (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация, Вашингтон создает токсичную атмосферу, сказал, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Рябков добавил, что "администрация США продолжает откровенно недружественную линию, не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения".По его словам, "все это создает весьма токсичную атмосферу в российско-американских отношениях, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Рябков обвинил США в нагнетании обстановки
Замглавы МИД Рябков: Вашингтон создает токсичную атмосферу в отношениях России и США