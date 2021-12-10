https://ria.ru/20211210/ssha-1763149160.html

Рябков обвинил США в нагнетании обстановки

Рябков обвинил США в нагнетании обстановки - РИА Новости, 10.12.2021

Рябков обвинил США в нагнетании обстановки

В российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация, Вашингтон создает токсичную атмосферу, сказал, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:49

2021-12-10T15:49

2021-12-10T15:49

вашингтон (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация, Вашингтон создает токсичную атмосферу, сказал, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Рябков добавил, что "администрация США продолжает откровенно недружественную линию, не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения".По его словам, "все это создает весьма токсичную атмосферу в российско-американских отношениях, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога".

https://ria.ru/20211210/sanktsii-1763140697.html

вашингтон (город)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия