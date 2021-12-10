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В России создали эскизный проект "Союза-5" на замену украинскому "Зениту"
В России создали эскизный проект "Союза-5" на замену украинскому "Зениту" - РИА Новости, 10.12.2021
В России создали эскизный проект "Союза-5" на замену украинскому "Зениту"
Эскизный проект ракеты "Союз-5", которая создается на замену украинскому "Зениту", готов и передан на экспертизу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T08:07
2021-12-10T08:07
украина
байконур (город)
роскосмос
союз
космос - риа наука
ркц "прогресс"
роскомос
рд-171мв
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Эскизный проект ракеты "Союз-5", которая создается на замену украинскому "Зениту", готов и передан на экспертизу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Ранее сдачу эскизного проекта несколько раз переносили - сначала с 30 октября 2019 года на 30 октября 2020 года, потом на 30 июня 2021 года, а затем и до 30 сентября 2021 года. В ноябре в "Роскомосе" заявили, что эскизный проект должен быть готов до конца 2021 года.Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2017 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита", – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.
https://ria.ru/20211209/arkhiv-1762941895.html
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украина, байконур (город), роскосмос, союз, космос - риа наука, ркц "прогресс", роскомос, рд-171мв
08:07 10.12.2021
 
В России создали эскизный проект "Союза-5" на замену украинскому "Зениту"

"Роскосмос": в России создали эскизный проект "Союза-5" на замену украинскому "Зениту"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗапуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с космодрома Байконур
Запуск пилотируемого корабля Союз МС-20 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Эскизный проект ракеты "Союз-5", которая создается на замену украинскому "Зениту", готов и передан на экспертизу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Эскизный проект разработан и в настоящее время проходит экспертизу", - говорится в сообщении.
Ранее сдачу эскизного проекта несколько раз переносили - сначала с 30 октября 2019 года на 30 октября 2020 года, потом на 30 июня 2021 года, а затем и до 30 сентября 2021 года. В ноябре в "Роскомосе" заявили, что эскизный проект должен быть готов до конца 2021 года.
Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2017 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита", – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".
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В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.
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УкраинаБайконур (город)РоскосмосСоюзКосмос - РИА НаукаРКЦ "Прогресс"РоскомосРД-171МВ
 
 
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