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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 10.12.2021
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:17
2021-12-10T14:17
2021-12-10T14:20
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.Говоря о закрытой части заседания Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в режиме видеоконференции и в котором принял участие глава российского государства, представитель Кремля сказал, что состоялся "субстантивный обмен мнениями".
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безопасность, владимир путин, россия
14:17 10.12.2021 (обновлено: 14:20 10.12.2021)
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза