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Опрос показал, сколько украинцев выступают за новые соглашения по Донбассу
Опрос показал, сколько украинцев выступают за новые соглашения по Донбассу - РИА Новости, 10.12.2021
Опрос показал, сколько украинцев выступают за новые соглашения по Донбассу
Больше половины украинцев считают, что минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо пересмотреть и подписать новые, свидетельствуют... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:40
2021-12-10T14:40
2021-12-10T14:40
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КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Больше половины украинцев считают, что минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо пересмотреть и подписать новые, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг"."Большинство (54%) считают, что минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые. Двадцать один процент считает, что вообще следует выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников. Только 12% убеждены, что Украина должна полностью выполнить минские соглашения", - говорится в опросе, опубликованном в пятницу.При этом две трети респондентов поверхностно знакомы с содержанием минских соглашений, четверть вообще не знает о них. А о том, что хорошо знакомы с сутью этих договоренностей, указали только 11% опрошенных.Опрос проводился с 6 по 8 декабря среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.
https://ria.ru/20211209/putin-1763032349.html
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в мире, украина, киев, донбасс
Опрос показал, сколько украинцев выступают за новые соглашения по Донбассу
Опрос "Рейтинга": больше половины украинцев выступают за новые соглашения по Донбассу