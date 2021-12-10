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Премьеров РФ и Сербии попросили ускорить заключение соглашения о ж/д
Премьеров РФ и Сербии попросили ускорить заключение соглашения о ж/д - РИА Новости, 10.12.2021
Премьеров РФ и Сербии попросили ускорить заключение соглашения о ж/д
Премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Сербии Ану Брнабич попросили ускорить подписание соглашения между Россией и Сербией о модернизации и... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:16
2021-12-10T14:16
сербия
михаил мишустин
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Сербии Ану Брнабич попросили ускорить подписание соглашения между Россией и Сербией о модернизации и строительстве железнодорожной сети Белграда и пригородов.Соответствующее предложение озвучил заместитель гендиректора АО "Синара – Транспортные Машины" Антон Зубихин в ходе осмотра главами правительств выставки на полях форума "Сделано в России".Он рассказал, что проектом предусматривается строительство и модернизация в течение пяти лет 222 км железнодорожных путей, 74 станций, а также поставка 39 электропоездов.Заместитель мэра Белграда Горан Весич в ноябре сообщал, что ожидает подписания межправсоглашения до конца года.Брнабич в свою очередь назвала планирующееся строительство "очень важным проектом"."Белградские диаметры" - проект сооружения городской и пригородной железной дороги с возможной поставкой российского подвижного состава, строительства новых пригородных направлений.Минтранс РФ в начале апреля сообщал, что РЖД вместе с группой "Синара" предлагают проработать вариант организации внутригородского пассажирского движения "Белградские диаметры", в том числе с использованием подвижного состава российской сборки "Ласточка". Первый замглавы РЖД Сергей Павлов тогда же говорил, что холдинг в 2021 году просчитает стоимость этого проекта, который может быть частично профинансирован за счет средств кредита РФ.Кроме Этого, Мишустин и Брнабич осмотрели стенды, где было представлено оборудование для геологоразведочных работ, система аварийного оповещения и персонального вызова горнорабочих, продукция российского производителя, фандоматов (автоматов по сбору пустой потребительской тары на переработку), цифровое оборудование для лучевой диагностики. Главы правительств также ознакомились со стендами разработчиков систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств с высоким экспортным потенциалом, а также технологиями, которые позволяют извлекать из космических снимков аналитику о состоянии и развитии объектов, территорий и природных ресурсов. Презентован был и сервис единой цифровой среды по поддержке экспорта.В ходе осмотра выставки сербский премьер задавала уточняющие вопросы, пояснения ей давали как сами представители компаний, так и ее российский коллега Мишустин.
https://ria.ru/20211210/ekonomika-1763080551.html
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сербия, михаил мишустин, российский экспортный центр (рэц), россия
14:16 10.12.2021
 

Премьеров РФ и Сербии попросили ускорить заключение соглашения о ж/д

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании "2030 - уже завтра. Что делать?" Международного экспортного форума "Сделано в России - 2021" в Центре международной торговли
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании 2030 - уже завтра. Что делать? Международного экспортного форума Сделано в России - 2021 в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Сербии Ану Брнабич попросили ускорить подписание соглашения между Россией и Сербией о модернизации и строительстве железнодорожной сети Белграда и пригородов.
Соответствующее предложение озвучил заместитель гендиректора АО "Синара – Транспортные Машины" Антон Зубихин в ходе осмотра главами правительств выставки на полях форума "Сделано в России".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании 2030 - уже завтра. Что делать? международного экспортного форума Сделано в России - 2021 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
11:17
Мишустин положительно оценил состояние глобальной экономики при пандемии
Он рассказал, что проектом предусматривается строительство и модернизация в течение пяти лет 222 км железнодорожных путей, 74 станций, а также поставка 39 электропоездов.
Заместитель мэра Белграда Горан Весич в ноябре сообщал, что ожидает подписания межправсоглашения до конца года.
"На данный момент подготовлен проект межправительственного соглашения, который акцептован и с российской стороны, и с сербской стороны. И мы просим, если можно, его подписать на следующей неделе", - обратился представитель компании к премьерам.
Брнабич в свою очередь назвала планирующееся строительство "очень важным проектом".
"Белградские диаметры" - проект сооружения городской и пригородной железной дороги с возможной поставкой российского подвижного состава, строительства новых пригородных направлений.
Минтранс РФ в начале апреля сообщал, что РЖД вместе с группой "Синара" предлагают проработать вариант организации внутригородского пассажирского движения "Белградские диаметры", в том числе с использованием подвижного состава российской сборки "Ласточка". Первый замглавы РЖД Сергей Павлов тогда же говорил, что холдинг в 2021 году просчитает стоимость этого проекта, который может быть частично профинансирован за счет средств кредита РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании 2030 - уже завтра. Что делать? международного экспортного форума Сделано в России - 2021 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
11:50
Мишустин призвал развеивать ложные стереотипы об отечественной продукции
Кроме Этого, Мишустин и Брнабич осмотрели стенды, где было представлено оборудование для геологоразведочных работ, система аварийного оповещения и персонального вызова горнорабочих, продукция российского производителя, фандоматов (автоматов по сбору пустой потребительской тары на переработку), цифровое оборудование для лучевой диагностики. Главы правительств также ознакомились со стендами разработчиков систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств с высоким экспортным потенциалом, а также технологиями, которые позволяют извлекать из космических снимков аналитику о состоянии и развитии объектов, территорий и природных ресурсов. Презентован был и сервис единой цифровой среды по поддержке экспорта.
"2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, поэтому в фокусе экспозиции – наукоемкие, технологичные инновационные решения. Это товары разных отраслей промышленности, таких как машиностроение, промышленное оборудование, медицина, электронная промышленность и информационные технологии", – рассказала о выставке генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина Председателю Правительства РФ.
В ходе осмотра выставки сербский премьер задавала уточняющие вопросы, пояснения ей давали как сами представители компаний, так и ее российский коллега Мишустин.
 
СербияМихаил МишустинРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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