Зеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений
Замглавы офиса Сибига: Зеленский сообщил Байдену, как видит выполнение минских соглашений
КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом рассказал о видении Киевом имплементации минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.
"Украинской стороной было представлено видение и конкретные шаги касательно выполнения минских соглашений. И это в том числе обсуждалось", - заявил Сибига, отвечая на вопрос депутата от "Оппозиционной платформы" Нестора Шуфрича касательно возможного обсуждения президентами Украины и США определенной политической автономии для некоторых украинских территорий.
Разговор Зеленского с Байденом шел на фоне попытки корабля украинских ВМС "Донбасс" войти в Керченский пролив. По оценке ФСБ России, инцидент создал угрозу. Корабль развернулся обратно в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.