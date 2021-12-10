10:02 10.12.2021 (обновлено: 10:03 10.12.2021)
Сочи обеспечит транспортную доступность к своим горнолыжным курортам
Сочи обеспечит для туристов транспортную доступность к своим горнолыжным курортам
КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Власти Сочи планируют обеспечить удобную транспортную логистику для туристов - создать перехватывающие парковки и предоставить возможность выбора альтернативного транспорта к горнолыжным курортам, сообщает администрация города-курорта.
"Городу необходимо максимально подготовиться к новогодним праздникам и обеспечить удобную транспортную логистику. Во избежание заторовых ситуаций нужно предоставить туристам, направляющимся на горнолыжные курорты, возможность выбора альтернативного транспорта. А также создать удобные перехватывающие парковки, где граждане смогут оставить на время пребывания в Сочи свой личный транспорт", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Краснодарского края Александра Трембицкого.
В настоящее время горный кластер обслуживают шесть маршрутов регулярных перевозок, 59 автобусов курсируют каждый день из Сочи в Красную Поляну.
"Мы создадим удобную для граждан схему передвижения, обеспечим транспортную доступность ко всем горнолыжным курортам. Временные перехватывающие парковки помогут исключить стоянки автомобилей на обочинах вдоль трассы в Красной Поляне. Также проработаем вопрос трансфера с представителями санаторно-курортной отрасли", – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.
Сегодня Сочи – самый популярный российский курорт для круглогодичного отдыха. Быстрый способ сюда добраться – авиаперелет. Также россияне могут выбрать и железнодорожный транспорт. Передвигаться между районами Сочи, а также добираться до горнолыжных курортов позволяет скоростной электропоезд "Ласточка".
По данным городских властей, в праздничные дни Сочи готовится принять более 250 тысяч туристов. Загрузка объектов размещения в горном кластере составит около 95%.