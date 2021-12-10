https://ria.ru/20211210/sochi-1763067892.html

Сочи обеспечит транспортную доступность к своим горнолыжным курортам

Сочи обеспечит транспортную доступность к своим горнолыжным курортам - РИА Новости, 10.12.2021

Сочи обеспечит транспортную доступность к своим горнолыжным курортам

Власти Сочи планируют обеспечить удобную транспортную логистику для туристов - создать перехватывающие парковки и предоставить возможность выбора... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T10:02

2021-12-10T10:02

2021-12-10T10:03

краснодарский край

краснодарский край

сочи

красная поляна

александр трембицкий

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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Власти Сочи планируют обеспечить удобную транспортную логистику для туристов - создать перехватывающие парковки и предоставить возможность выбора альтернативного транспорта к горнолыжным курортам, сообщает администрация города-курорта."Городу необходимо максимально подготовиться к новогодним праздникам и обеспечить удобную транспортную логистику. Во избежание заторовых ситуаций нужно предоставить туристам, направляющимся на горнолыжные курорты, возможность выбора альтернативного транспорта. А также создать удобные перехватывающие парковки, где граждане смогут оставить на время пребывания в Сочи свой личный транспорт", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Краснодарского края Александра Трембицкого.В настоящее время горный кластер обслуживают шесть маршрутов регулярных перевозок, 59 автобусов курсируют каждый день из Сочи в Красную Поляну.Сегодня Сочи – самый популярный российский курорт для круглогодичного отдыха. Быстрый способ сюда добраться – авиаперелет. Также россияне могут выбрать и железнодорожный транспорт. Передвигаться между районами Сочи, а также добираться до горнолыжных курортов позволяет скоростной электропоезд "Ласточка".По данным городских властей, в праздничные дни Сочи готовится принять более 250 тысяч туристов. Загрузка объектов размещения в горном кластере составит около 95%.

https://sn.ria.ru/20211209/znanie-1762788891.html

краснодарский край

сочи

красная поляна

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краснодарский край, сочи, красная поляна, александр трембицкий