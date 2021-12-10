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Краснодарский край
https://ria.ru/20211210/sochi-1763067892.html
Сочи обеспечит транспортную доступность к своим горнолыжным курортам
Сочи обеспечит транспортную доступность к своим горнолыжным курортам - РИА Новости, 10.12.2021
Сочи обеспечит транспортную доступность к своим горнолыжным курортам
Власти Сочи планируют обеспечить удобную транспортную логистику для туристов - создать перехватывающие парковки и предоставить возможность выбора... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:02
2021-12-10T10:03
краснодарский край
краснодарский край
сочи
красная поляна
александр трембицкий
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Власти Сочи планируют обеспечить удобную транспортную логистику для туристов - создать перехватывающие парковки и предоставить возможность выбора альтернативного транспорта к горнолыжным курортам, сообщает администрация города-курорта."Городу необходимо максимально подготовиться к новогодним праздникам и обеспечить удобную транспортную логистику. Во избежание заторовых ситуаций нужно предоставить туристам, направляющимся на горнолыжные курорты, возможность выбора альтернативного транспорта. А также создать удобные перехватывающие парковки, где граждане смогут оставить на время пребывания в Сочи свой личный транспорт", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Краснодарского края Александра Трембицкого.В настоящее время горный кластер обслуживают шесть маршрутов регулярных перевозок, 59 автобусов курсируют каждый день из Сочи в Красную Поляну.Сегодня Сочи – самый популярный российский курорт для круглогодичного отдыха. Быстрый способ сюда добраться – авиаперелет. Также россияне могут выбрать и железнодорожный транспорт. Передвигаться между районами Сочи, а также добираться до горнолыжных курортов позволяет скоростной электропоезд "Ласточка".По данным городских властей, в праздничные дни Сочи готовится принять более 250 тысяч туристов. Загрузка объектов размещения в горном кластере составит около 95%.
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краснодарский край, сочи, красная поляна, александр трембицкий
10:02 10.12.2021 (обновлено: 10:03 10.12.2021)
 
Сочи обеспечит транспортную доступность к своим горнолыжным курортам

Сочи обеспечит для туристов транспортную доступность к своим горнолыжным курортам

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкНачало горнолыжного сезона в Сочи
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Власти Сочи планируют обеспечить удобную транспортную логистику для туристов - создать перехватывающие парковки и предоставить возможность выбора альтернативного транспорта к горнолыжным курортам, сообщает администрация города-курорта.
"Городу необходимо максимально подготовиться к новогодним праздникам и обеспечить удобную транспортную логистику. Во избежание заторовых ситуаций нужно предоставить туристам, направляющимся на горнолыжные курорты, возможность выбора альтернативного транспорта. А также создать удобные перехватывающие парковки, где граждане смогут оставить на время пребывания в Сочи свой личный транспорт", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Краснодарского края Александра Трембицкого.
В настоящее время горный кластер обслуживают шесть маршрутов регулярных перевозок, 59 автобусов курсируют каждый день из Сочи в Красную Поляну.
"Мы создадим удобную для граждан схему передвижения, обеспечим транспортную доступность ко всем горнолыжным курортам. Временные перехватывающие парковки помогут исключить стоянки автомобилей на обочинах вдоль трассы в Красной Поляне. Также проработаем вопрос трансфера с представителями санаторно-курортной отрасли", – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.
Сегодня Сочи – самый популярный российский курорт для круглогодичного отдыха. Быстрый способ сюда добраться – авиаперелет. Также россияне могут выбрать и железнодорожный транспорт. Передвигаться между районами Сочи, а также добираться до горнолыжных курортов позволяет скоростной электропоезд "Ласточка".
По данным городских властей, в праздничные дни Сочи готовится принять более 250 тысяч туристов. Загрузка объектов размещения в горном кластере составит около 95%.
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Краснодарский крайКраснодарский крайСочиКрасная ПолянаАлександр Трембицкий
 
 
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