https://ria.ru/20211210/slutskiy-1763149765.html

Слуцкий объяснил, почему Восточная Европа против диалога России и НАТО

Слуцкий объяснил, почему Восточная Европа против диалога России и НАТО - РИА Новости, 10.12.2021

Слуцкий объяснил, почему Восточная Европа против диалога России и НАТО

Ряд стран Восточной Европы раскритиковали инициативу о диалоге между НАТО и Россией, поскольку не хотят терять дивиденды на "торговле русофобией", написал глава РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:51

2021-12-10T15:51

2021-12-10T15:51

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ряд стран Восточной Европы раскритиковали инициативу о диалоге между НАТО и Россией, поскольку не хотят терять дивиденды на "торговле русофобией", написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса."Так велик страх потерять дивиденды от "торговли русофобией", что "младоевропейцам", получается, просто плевать на общемировую стабильность и безопасность. В слепом угаре они готовы из последних сил поддерживать напряженность вблизи российских границ, лишь бы не лишиться дотаций на "борьбу с агрессором", - написал Слуцкий.Политик считает, что некоторым государствам "восточного фланга" невыгоден диалог Москвы и Брюсселя."Полноценный диалог Москвы и Брюсселя им откровенно, если не сказать "шкурно", невыгоден. И даже вопросы войны и мира не могут сбить градус русофобской истерии", - констатировал он.Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата.Как отмечает агентство, такое обращение поступило руководителям нескольких участников Североатлантического альянса. Собеседник издания уточнил, что "правительство одного из государств пришло в ярость" от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой.

https://ria.ru/20211209/putin-1763040106.html

https://ria.ru/20211208/nato-1762805001.html

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в мире, сша, нато, госдума рф, восточная европа, леонид слуцкий (политик), россия