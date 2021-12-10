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В Оренбургской области задержали похитителей 20 человек
В Оренбургской области задержали похитителей 20 человек - РИА Новости, 10.12.2021
В Оренбургской области задержали похитителей 20 человек
Следователи Оренбургской области задержали двоих подозреваемых в похищении 20 человек, зависимых от алкоголя и наркотиков, под видом их реабилитации, сообщили в РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:46
2021-12-10T12:46
происшествия
оренбургская область
здоровье - общество
россия
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УФА, 10 дек – РИА Новости. Следователи Оренбургской области задержали двоих подозреваемых в похищении 20 человек, зависимых от алкоголя и наркотиков, под видом их реабилитации, сообщили в СУСК РФ по области.По версии следствия, группа лиц под видом сотрудников реабилитационного центра по оказанию услуг для граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, похищали и лишали их свободы, информирует ведомство."За данную услугу злоумышленники получали деньги от родственников потерпевших, однако фактически услуги по лечению не оказывались. В штате заведения не было врачей. После получения денег, члены организации в ряде случаев насильно похищали человека и удерживали его в арендованном помещении на протяжении длительного времени. Таким образом, в стенах заведения в разное время незаконно удерживали более 20 человек. Одна из женщин, обнаруженная в заведении, призналась, что находится в нём более 9 месяцев", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники организации применяли к удерживаемым лицам насилие, а также моральное и психологическое воздействие. На связь с родственниками потерпевшие выходили один раз в неделю, при этом телефонный звонок проходил под контролем сотрудников центра и после соответствующего инструктажа."Целью злоумышленников являлись корыстные интересы. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в похищении людей задержаны двое", - сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
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происшествия, оренбургская область, здоровье - общество, россия
12:46 10.12.2021
 
В Оренбургской области задержали похитителей 20 человек

В Оренбуржье задержали похитителей 20 человек, страдающих алкоголизмом и наркоманией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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УФА, 10 дек – РИА Новости. Следователи Оренбургской области задержали двоих подозреваемых в похищении 20 человек, зависимых от алкоголя и наркотиков, под видом их реабилитации, сообщили в СУСК РФ по области.
По версии следствия, группа лиц под видом сотрудников реабилитационного центра по оказанию услуг для граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, похищали и лишали их свободы, информирует ведомство.
"За данную услугу злоумышленники получали деньги от родственников потерпевших, однако фактически услуги по лечению не оказывались. В штате заведения не было врачей. После получения денег, члены организации в ряде случаев насильно похищали человека и удерживали его в арендованном помещении на протяжении длительного времени. Таким образом, в стенах заведения в разное время незаконно удерживали более 20 человек. Одна из женщин, обнаруженная в заведении, призналась, что находится в нём более 9 месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники организации применяли к удерживаемым лицам насилие, а также моральное и психологическое воздействие. На связь с родственниками потерпевшие выходили один раз в неделю, при этом телефонный звонок проходил под контролем сотрудников центра и после соответствующего инструктажа.
"Целью злоумышленников являлись корыстные интересы. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в похищении людей задержаны двое", - сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
08:54
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