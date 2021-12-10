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В Оренбургской области задержали похитителей 20 человек

В Оренбургской области задержали похитителей 20 человек - РИА Новости, 10.12.2021

В Оренбургской области задержали похитителей 20 человек

Следователи Оренбургской области задержали двоих подозреваемых в похищении 20 человек, зависимых от алкоголя и наркотиков, под видом их реабилитации, сообщили в РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:46

2021-12-10T12:46

2021-12-10T12:46

происшествия

оренбургская область

здоровье - общество

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УФА, 10 дек – РИА Новости. Следователи Оренбургской области задержали двоих подозреваемых в похищении 20 человек, зависимых от алкоголя и наркотиков, под видом их реабилитации, сообщили в СУСК РФ по области.По версии следствия, группа лиц под видом сотрудников реабилитационного центра по оказанию услуг для граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, похищали и лишали их свободы, информирует ведомство."За данную услугу злоумышленники получали деньги от родственников потерпевших, однако фактически услуги по лечению не оказывались. В штате заведения не было врачей. После получения денег, члены организации в ряде случаев насильно похищали человека и удерживали его в арендованном помещении на протяжении длительного времени. Таким образом, в стенах заведения в разное время незаконно удерживали более 20 человек. Одна из женщин, обнаруженная в заведении, призналась, что находится в нём более 9 месяцев", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники организации применяли к удерживаемым лицам насилие, а также моральное и психологическое воздействие. На связь с родственниками потерпевшие выходили один раз в неделю, при этом телефонный звонок проходил под контролем сотрудников центра и после соответствующего инструктажа."Целью злоумышленников являлись корыстные интересы. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в похищении людей задержаны двое", - сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.

https://ria.ru/20211210/sk-1763061179.html

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происшествия, оренбургская область, здоровье - общество, россия