https://ria.ru/20211210/sk-1763061179.html

В Оренбургской области задержали троих мужчин, подозреваемых в убийствах

В Оренбургской области задержали троих мужчин, подозреваемых в убийствах - РИА Новости, 10.12.2021

В Оренбургской области задержали троих мужчин, подозреваемых в убийствах

Трое подозреваемых, в том числе предполагаемый лидер ОПГ, задержаны по делам об убийствах, совершенных в Орске в 2005-2008 годах, им предъявят обвинения,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T08:54

2021-12-10T08:54

2021-12-10T08:54

происшествия

орск

оренбургская область

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Трое подозреваемых, в том числе предполагаемый лидер ОПГ, задержаны по делам об убийствах, совершенных в Орске в 2005-2008 годах, им предъявят обвинения, сообщается на сайте Следственного комитета России."Следственными органами СК РФ по Оренбургской области во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области и УФСБ России по Оренбургской области в рамках расследования уголовных дел об убийствах, совершенных в городе Орске в период с 2005 года по 2008 год, произведено задержание троих подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера организованной преступной группы", - говорится в сообщении.По данным следствия, подозреваемый с 2004 года по 2008 год из личной неприязни, обусловленной разделом сфер влияния в криминальной среде в Оренбургской области, задумал убийство нескольких криминальных авторитетов Восточного Оренбуржья.Отмечается, что совершены три нападения на потерпевших с использованием автоматического оружия и взрывных устройств, в результате чего погибли два человека. Убийство других потерпевших осуществить не удалось по различным причинам, в том числе своевременно оказанной медицинской помощи и неверного расчета срабатывания взрывчаток.Добавляется, что задержали предполагаемого лидера преступной группы в Подмосковье, при обыске у него обнаружили запрещенное автоматическое огнестрельное оружие.В пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области уточнили, что лидер группы - Корчагин С. К., являлся с 2008 года "смотрящим" Оренбуржья. Он назначал криминальных авторитетов на неформальные должности так называемых положенцев "смотрящих" в Орске, Новотроицке, Гае, Бузулуке и исправительных учреждениях ФСИН Оренбургской области для контроля за соблюдением "воровских традиций" и урегулирования конфликтов. Корчагин также отвечал за формирование "общака" и выступал криминальным судьей при разрешении споров в уголовной среде."В ходе обыска в доме Корчагина изъято оружие – пистолет-пулемет "Скорпион", документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение", - сообщили в управлении МВД по региону.

https://ria.ru/20211201/ubiystvo-1761621492.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/ubiystvo-1762239009.html

орск

оренбургская область

московская область (подмосковье)

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происшествия, орск, оренбургская область, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)