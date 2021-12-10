Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211210/siroty-1763210365.html
Ключи от новых квартир в Балашихе получили еще девять сирот
Ключи от новых квартир в Балашихе получили еще девять сирот - РИА Новости, 10.12.2021
Ключи от новых квартир в Балашихе получили еще девять сирот
Девяти сиротам в Балашихе вручили ключи от квартир. В общей сложности в этом году жилье получат 45 детей, которые остались без попечения родителей. До конца... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:41
2021-12-10T20:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742402476_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_a620e28b4871095fea488fede2c411d0.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Девяти сиротам в Балашихе вручили ключи от квартир. В общей сложности в этом году жилье получат 45 детей, которые остались без попечения родителей. До конца месяца льготой обеспечат еще шесть ребят, сообщил телеканал "360".Ключи вручил председатель совета депутатов округа Геннадий Попов. В Балашихе такие церемонии проводят каждый год.Жилье подбирают в районах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой, уточнила начальник территориального отдела управления опеки и попечительства минобразования Подмосковья по городскому округу Балашиха Ирина Киоса.Ирина Киоса добавила, что в течение пяти лет состояние новых квартир и то, как их используют, будут проверять органы опеки.Сиротам выдали однокомнатные квартиры, площадь которых не менее 29 квадратных метров. В квартирах есть все необходимое для жизни.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742402476_78:0:1922:1383_1920x0_80_0_0_2c6cac62ab6671a34501590906f6939e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
20:41 10.12.2021
 

Ключи от новых квартир в Балашихе получили еще девять сирот

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВходная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Девяти сиротам в Балашихе вручили ключи от квартир. В общей сложности в этом году жилье получат 45 детей, которые остались без попечения родителей. До конца месяца льготой обеспечат еще шесть ребят, сообщил телеканал "360".
Ключи вручил председатель совета депутатов округа Геннадий Попов. В Балашихе такие церемонии проводят каждый год.
Жилье подбирают в районах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой, уточнила начальник территориального отдела управления опеки и попечительства минобразования Подмосковья по городскому округу Балашиха Ирина Киоса.
"Квартиры можно использовать только для своего проживания, сдавать их нельзя", – отметила она.
Ирина Киоса добавила, что в течение пяти лет состояние новых квартир и то, как их используют, будут проверять органы опеки.
Сиротам выдали однокомнатные квартиры, площадь которых не менее 29 квадратных метров. В квартирах есть все необходимое для жизни.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи