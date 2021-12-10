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Ключи от новых квартир в Балашихе получили еще девять сирот
Ключи от новых квартир в Балашихе получили еще девять сирот - РИА Новости, 10.12.2021
Ключи от новых квартир в Балашихе получили еще девять сирот
Девяти сиротам в Балашихе вручили ключи от квартир. В общей сложности в этом году жилье получат 45 детей, которые остались без попечения родителей. До конца... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:41
2021-12-10T20:41
2021-12-10T20:41
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Девяти сиротам в Балашихе вручили ключи от квартир. В общей сложности в этом году жилье получат 45 детей, которые остались без попечения родителей. До конца месяца льготой обеспечат еще шесть ребят, сообщил телеканал "360".Ключи вручил председатель совета депутатов округа Геннадий Попов. В Балашихе такие церемонии проводят каждый год.Жилье подбирают в районах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой, уточнила начальник территориального отдела управления опеки и попечительства минобразования Подмосковья по городскому округу Балашиха Ирина Киоса.Ирина Киоса добавила, что в течение пяти лет состояние новых квартир и то, как их используют, будут проверять органы опеки.Сиротам выдали однокомнатные квартиры, площадь которых не менее 29 квадратных метров. В квартирах есть все необходимое для жизни.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Девяти сиротам в Балашихе вручили ключи от квартир. В общей сложности в этом году жилье получат 45 детей, которые остались без попечения родителей. До конца месяца льготой обеспечат еще шесть ребят, сообщил телеканал "360"
.
Ключи вручил председатель совета депутатов округа Геннадий Попов. В Балашихе такие церемонии проводят каждый год.
Жилье подбирают в районах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой, уточнила начальник территориального отдела управления опеки и попечительства минобразования Подмосковья по городскому округу Балашиха Ирина Киоса.
"Квартиры можно использовать только для своего проживания, сдавать их нельзя", – отметила она.
Ирина Киоса добавила, что в течение пяти лет состояние новых квартир и то, как их используют, будут проверять органы опеки.
Сиротам выдали однокомнатные квартиры, площадь которых не менее 29 квадратных метров. В квартирах есть все необходимое для жизни.