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Ключи от новых квартир в Балашихе получили еще девять сирот

Ключи от новых квартир в Балашихе получили еще девять сирот - РИА Новости, 10.12.2021

Ключи от новых квартир в Балашихе получили еще девять сирот

Девяти сиротам в Балашихе вручили ключи от квартир. В общей сложности в этом году жилье получат 45 детей, которые остались без попечения родителей. До конца... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:41

2021-12-10T20:41

2021-12-10T20:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Девяти сиротам в Балашихе вручили ключи от квартир. В общей сложности в этом году жилье получат 45 детей, которые остались без попечения родителей. До конца месяца льготой обеспечат еще шесть ребят, сообщил телеканал "360".Ключи вручил председатель совета депутатов округа Геннадий Попов. В Балашихе такие церемонии проводят каждый год.Жилье подбирают в районах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой, уточнила начальник территориального отдела управления опеки и попечительства минобразования Подмосковья по городскому округу Балашиха Ирина Киоса.Ирина Киоса добавила, что в течение пяти лет состояние новых квартир и то, как их используют, будут проверять органы опеки.Сиротам выдали однокомнатные квартиры, площадь которых не менее 29 квадратных метров. В квартирах есть все необходимое для жизни.

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье)