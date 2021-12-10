https://ria.ru/20211210/sholts-1763156193.html

Шольц прокомментировал переговоры Путина и Байдена

Шольц прокомментировал переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 10.12.2021

Шольц прокомментировал переговоры Путина и Байдена

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что "это хорошо", что президент США Джо Байден переговорил с российским президентом Владимиром Путиным в связи с ситуацией на... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:02

2021-12-10T16:02

2021-12-10T17:01

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что "это хорошо", что президент США Джо Байден переговорил с российским президентом Владимиром Путиным в связи с ситуацией на границе с Украиной."За ситуацией на украинской границе мы все наблюдаем с озабоченностью. Очевидно, что там наблюдается слишком много солдат. И потому очень важно, что эта тема сейчас везде поднимается. Это хорошо, что американский президент искал встречи с российским президентом в этом вопросе, мы также намерены дальше развивать деятельность, чтобы убедиться, что у Украины есть хорошая перспектива", - сказал Шольц на пресс-конференции в Париже.Трансляция пресс-конференции ведет телеканал N24.По словам Шольца, сотрудничество в нормандском формате по украинскому урегулированию является "хорошей основой, которая должна быть вновь активирована и играть роль в будущем"."Также есть общая ясность в том, что неприкосновенность границ в Европе относится к принципам... которые должны соблюдаться всеми", - добавил канцлер ФРГ.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html

https://ria.ru/20211209/makron-1763025198.html

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в мире, украина, германия, сша, владимир путин, джо байден, нато, олаф шольц, россия