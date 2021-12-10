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Шольц прокомментировал переговоры Путина и Байдена
Шольц прокомментировал переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 10.12.2021
Шольц прокомментировал переговоры Путина и Байдена
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что "это хорошо", что президент США Джо Байден переговорил с российским президентом Владимиром Путиным в связи с ситуацией на... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:02
2021-12-10T17:01
в мире
украина
германия
сша
владимир путин
джо байден
нато
олаф шольц
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что "это хорошо", что президент США Джо Байден переговорил с российским президентом Владимиром Путиным в связи с ситуацией на границе с Украиной."За ситуацией на украинской границе мы все наблюдаем с озабоченностью. Очевидно, что там наблюдается слишком много солдат. И потому очень важно, что эта тема сейчас везде поднимается. Это хорошо, что американский президент искал встречи с российским президентом в этом вопросе, мы также намерены дальше развивать деятельность, чтобы убедиться, что у Украины есть хорошая перспектива", - сказал Шольц на пресс-конференции в Париже.Трансляция пресс-конференции ведет телеканал N24.По словам Шольца, сотрудничество в нормандском формате по украинскому урегулированию является "хорошей основой, которая должна быть вновь активирована и играть роль в будущем"."Также есть общая ясность в том, что неприкосновенность границ в Европе относится к принципам... которые должны соблюдаться всеми", - добавил канцлер ФРГ.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html
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в мире, украина, германия, сша, владимир путин, джо байден, нато, олаф шольц, россия
16:02 10.12.2021 (обновлено: 17:01 10.12.2021)
 
Шольц прокомментировал переговоры Путина и Байдена

Канцлер Германии Шольц поприветствовал факт переговоров Путина и Байдена

© REUTERS / Christoph Soeder/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Christoph Soeder/Pool
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что "это хорошо", что президент США Джо Байден переговорил с российским президентом Владимиром Путиным в связи с ситуацией на границе с Украиной.
"За ситуацией на украинской границе мы все наблюдаем с озабоченностью. Очевидно, что там наблюдается слишком много солдат. И потому очень важно, что эта тема сейчас везде поднимается. Это хорошо, что американский президент искал встречи с российским президентом в этом вопросе, мы также намерены дальше развивать деятельность, чтобы убедиться, что у Украины есть хорошая перспектива", - сказал Шольц на пресс-конференции в Париже.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 16:31
Зеленский оценил переговоры Байдена и Путина
Трансляция пресс-конференции ведет телеканал N24.
По словам Шольца, сотрудничество в нормандском формате по украинскому урегулированию является "хорошей основой, которая должна быть вновь активирована и играть роль в будущем".
"Также есть общая ясность в том, что неприкосновенность границ в Европе относится к принципам... которые должны соблюдаться всеми", - добавил канцлер ФРГ.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
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