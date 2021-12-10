Калужская область подписала соглашение о строительстве школы в Обнинске
Калужская область подписала соглашение о строительстве школы в Обнинске на принципах ГЧП
КАЛУГА, 10 дек – РИА Новости. Калужская область одной из первых вошла в новый проект правительства России по созданию дополнительных мест в школах на принципах государственно-частного партнерства, в пятницу было подписано концессионное соглашение о строительстве школы в Обнинске на 1144 места, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в пятницу в Москве в представительстве правительства Калужской области при правительстве РФ губернатор Владислав Шапша принял участие в церемонии подписания соглашения между министерством образования и науки региона и госкорпорацией развития ВЭБ.РФ.
"Целью подписанного сегодня концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации объекта образования станет новая общеобразовательная школа на 1144 места в Обнинске, которая должна быть готова уже в 2022 году. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении областного правительства.
Отмечается, что Калужская область одной из первых вошла в новый проект правительства России по созданию дополнительных мест в школах на принципах государственно-частного партнерства. Задачу строительства школ в рамках действующей федеральной программы и с учетом ресурсов ВЭБ.РФ поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
"Владислав Шапша отметил, что строительство школ в рамках государственной региональной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" с использованием концессионных соглашений позволит ускорить создание новых школьных мест, вплотную приблизиться к решению проблемы второй смены в школах региона и снизить финансовую нагрузку на региональные бюджеты", - информирует правительство региона. Губернатор уточнил, что всего в рамках государственно-частного партнерства в Калужской области до конца 2024 года планируется построить шесть общеобразовательных школ.