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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211210/shkola-1763145299.html
Калужская область подписала соглашение о строительстве школы в Обнинске
Калужская область подписала соглашение о строительстве школы в Обнинске - РИА Новости, 10.12.2021
Калужская область подписала соглашение о строительстве школы в Обнинске
Калужская область одной из первых вошла в новый проект правительства России по созданию дополнительных мест в школах на принципах государственно-частного... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:41
2021-12-10T15:41
калужская область
общество
калужская область
москва
владимир путин
владислав шапша
россия
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КАЛУГА, 10 дек – РИА Новости. Калужская область одной из первых вошла в новый проект правительства России по созданию дополнительных мест в школах на принципах государственно-частного партнерства, в пятницу было подписано концессионное соглашение о строительстве школы в Обнинске на 1144 места, сообщает правительство региона.Сообщается, что в пятницу в Москве в представительстве правительства Калужской области при правительстве РФ губернатор Владислав Шапша принял участие в церемонии подписания соглашения между министерством образования и науки региона и госкорпорацией развития ВЭБ.РФ."Целью подписанного сегодня концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации объекта образования станет новая общеобразовательная школа на 1144 места в Обнинске, которая должна быть готова уже в 2022 году. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении областного правительства.Отмечается, что Калужская область одной из первых вошла в новый проект правительства России по созданию дополнительных мест в школах на принципах государственно-частного партнерства. Задачу строительства школ в рамках действующей федеральной программы и с учетом ресурсов ВЭБ.РФ поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию."Владислав Шапша отметил, что строительство школ в рамках государственной региональной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" с использованием концессионных соглашений позволит ускорить создание новых школьных мест, вплотную приблизиться к решению проблемы второй смены в школах региона и снизить финансовую нагрузку на региональные бюджеты", - информирует правительство региона. Губернатор уточнил, что всего в рамках государственно-частного партнерства в Калужской области до конца 2024 года планируется построить шесть общеобразовательных школ.
https://ria.ru/20211208/promyshlennost-1762825353.html
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общество, калужская область, москва, владимир путин, владислав шапша, россия
15:41 10.12.2021
 
Калужская область подписала соглашение о строительстве школы в Обнинске

Калужская область подписала соглашение о строительстве школы в Обнинске на принципах ГЧП

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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КАЛУГА, 10 дек – РИА Новости. Калужская область одной из первых вошла в новый проект правительства России по созданию дополнительных мест в школах на принципах государственно-частного партнерства, в пятницу было подписано концессионное соглашение о строительстве школы в Обнинске на 1144 места, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в пятницу в Москве в представительстве правительства Калужской области при правительстве РФ губернатор Владислав Шапша принял участие в церемонии подписания соглашения между министерством образования и науки региона и госкорпорацией развития ВЭБ.РФ.
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"Целью подписанного сегодня концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации объекта образования станет новая общеобразовательная школа на 1144 места в Обнинске, которая должна быть готова уже в 2022 году. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении областного правительства.
Отмечается, что Калужская область одной из первых вошла в новый проект правительства России по созданию дополнительных мест в школах на принципах государственно-частного партнерства. Задачу строительства школ в рамках действующей федеральной программы и с учетом ресурсов ВЭБ.РФ поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
"Владислав Шапша отметил, что строительство школ в рамках государственной региональной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" с использованием концессионных соглашений позволит ускорить создание новых школьных мест, вплотную приблизиться к решению проблемы второй смены в школах региона и снизить финансовую нагрузку на региональные бюджеты", - информирует правительство региона. Губернатор уточнил, что всего в рамках государственно-частного партнерства в Калужской области до конца 2024 года планируется построить шесть общеобразовательных школ.
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