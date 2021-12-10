Защита ректора "Шанинки" обжаловала его арест
ОНК: адвокаты ректора "Шанинки" Зуева обжаловали его арест
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Адвокаты ректора "Шанинки" Сергея Зуева направили московскому прокурору ходатайство о его освобождении из-под ареста, сообщила РИА Новости член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.
Накануне президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ, комментируя возможность изменения меры пресечения ректору "Шанинки", заявил, что надо посмотреть на дело, но нет необходимости держать его за решеткой по тем составам, которые ему вменяются.
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"Адвокаты ректора "Шанинки" Сергея Зуева направили московскому прокурору, а также следователю ходатайство об освобождении Зуева из-под ареста", - сказала Меркачева.
Правозащитница также пояснила, что следователю документы направлены потому, что он имеет право сам отпустить Зуева под подписку о невыезде. Такое решение, по словам Меркачевой, следователь может принять без решения суда.
По версии следствия, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.