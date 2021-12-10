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Защита ректора "Шанинки" обжаловала его арест
Защита ректора "Шанинки" обжаловала его арест - РИА Новости, 10.12.2021
Защита ректора "Шанинки" обжаловала его арест
Адвокаты ректора "Шанинки" Сергея Зуева направили московскому прокурору ходатайство о его освобождении из-под ареста, сообщила РИА Новости член СПЧ и ОНК Москвы РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:20
2021-12-10T11:20
происшествия
ева меркачева
онк
марина ракова
сергей зуев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Адвокаты ректора "Шанинки" Сергея Зуева направили московскому прокурору ходатайство о его освобождении из-под ареста, сообщила РИА Новости член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.Накануне президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ, комментируя возможность изменения меры пресечения ректору "Шанинки", заявил, что надо посмотреть на дело, но нет необходимости держать его за решеткой по тем составам, которые ему вменяются."Адвокаты ректора "Шанинки" Сергея Зуева направили московскому прокурору, а также следователю ходатайство об освобождении Зуева из-под ареста", - сказала Меркачева.Правозащитница также пояснила, что следователю документы направлены потому, что он имеет право сам отпустить Зуева под подписку о невыезде. Такое решение, по словам Меркачевой, следователь может принять без решения суда.По версии следствия, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
https://ria.ru/20211208/rassledovanie-1762697113.html
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происшествия, ева меркачева, онк, марина ракова, сергей зуев
11:20 10.12.2021
 
Защита ректора "Шанинки" обжаловала его арест

ОНК: адвокаты ректора "Шанинки" Зуева обжаловали его арест

© АГН "Москва"Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Адвокаты ректора "Шанинки" Сергея Зуева направили московскому прокурору ходатайство о его освобождении из-под ареста, сообщила РИА Новости член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.
Накануне президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ, комментируя возможность изменения меры пресечения ректору "Шанинки", заявил, что надо посмотреть на дело, но нет необходимости держать его за решеткой по тем составам, которые ему вменяются.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
"Адвокаты ректора "Шанинки" Сергея Зуева направили московскому прокурору, а также следователю ходатайство об освобождении Зуева из-под ареста", - сказала Меркачева.
Правозащитница также пояснила, что следователю документы направлены потому, что он имеет право сам отпустить Зуева под подписку о невыезде. Такое решение, по словам Меркачевой, следователь может принять без решения суда.
По версии следствия, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
 
ПроисшествияЕва МеркачеваОНКМарина РаковаСергей Зуев
 
 
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