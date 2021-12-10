https://ria.ru/20211210/sberbank-1763159487.html

Сбербанк устранил сбой в работе мобильного приложения

Сбербанк устранил сбой в работе мобильного приложения - РИА Новости, 10.12.2021

Сбербанк устранил сбой в работе мобильного приложения

Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении: трудности затронули менее 0,1% клиентов, а все сервисы уже работают в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:11

2021-12-10T16:11

2021-12-10T16:11

экономика

технологии

сбербанк россии

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении: трудности затронули менее 0,1% клиентов, а все сервисы уже работают в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе банка.По данным сайта Downdetector, клиенты сталкивались со сложностями при отображении данных их счетов, а также при попытке совершить перевод. В колл-центре кредитной организации РИА Новости ранее в пятницу подтвердили информацию о сложностях при проведении части операций."Все сервисы банка работают штатно. Небольшие проблемы с отображением баланса по картам и вкладам, затронувшие менее 0,1% наших клиентов, были оперативно исправлены специалистами банка", - сказано в сообщении банка.

https://ria.ru/20211207/sboy-1762642237.html

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2021

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экономика, технологии, сбербанк россии, россия