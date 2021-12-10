https://ria.ru/20211210/sberbank-1763107852.html

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 10.12.2021

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:09

2021-12-10T13:09

2021-12-10T14:46

сбербанк россии

экономика

происшествия

технологии

россия

сбер

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 12:53 (мск) зафиксировали 509 жалоб: 43% пользователей сообщали об ошибках в мобильном банкинге, 35% — с переводами средств, 21% — с онлайн-банкингом.Корреспондент РИА Новости при попытке перевода средств через мобильное приложение Сбербанка также столкнулся с ошибкой: "по техническим причинам операция/продукт/услуга недоступны".В кол-центре кредитной организации агентству подтвердили информацию о сложностях при проведении некоторых операций.В банке также пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. Там добавили, что клиенты могут столкнуться с проблемами при отображении баланса по картам и вкладам, остальные сервисы работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20211207/sboy-1762642237.html

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сбербанк россии, экономика, происшествия, технологии, россия, сбер