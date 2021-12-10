https://ria.ru/20211210/sberbank-1763107852.html
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 10.12.2021
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:09
2021-12-10T13:09
2021-12-10T14:46
сбербанк россии
экономика
происшествия
технологии
россия
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3809fe7145830a15c7455a4c5780b5e8.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 12:53 (мск) зафиксировали 509 жалоб: 43% пользователей сообщали об ошибках в мобильном банкинге, 35% — с переводами средств, 21% — с онлайн-банкингом.Корреспондент РИА Новости при попытке перевода средств через мобильное приложение Сбербанка также столкнулся с ошибкой: "по техническим причинам операция/продукт/услуга недоступны".В кол-центре кредитной организации агентству подтвердили информацию о сложностях при проведении некоторых операций.В банке также пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. Там добавили, что клиенты могут столкнуться с проблемами при отображении баланса по картам и вкладам, остальные сервисы работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20211207/sboy-1762642237.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0cede3d8217e14d721035d53ed19d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, экономика, происшествия, технологии, россия, сбер
13:09 10.12.2021 (обновлено: 14:46 10.12.2021)
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
Сбербанк: часть клиентов может столкнуться со сбоем при работе мобильного приложения
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка
, свидетельствуют данные сайта Downdetector
, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 12:53 (мск) зафиксировали 509 жалоб: 43% пользователей сообщали об ошибках в мобильном банкинге, 35% — с переводами средств, 21% — с онлайн-банкингом.
Корреспондент РИА Новости при попытке перевода средств через мобильное приложение Сбербанка также столкнулся с ошибкой: "по техническим причинам операция/продукт/услуга недоступны".
В кол-центре кредитной организации агентству подтвердили информацию о сложностях при проведении некоторых операций.
"По техническим причинам у части клиентов такая ситуация возможна. Наши специалисты работают над выяснением причины затруднения. Сейчас технический сбой, воспользуйтесь другими каналами обслуживания", — сказал в беседе с корреспондентом сотрудник Сбербанка.
В банке также пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. Там добавили, что клиенты могут столкнуться с проблемами при отображении баланса по картам и вкладам, остальные сервисы работают в штатном режиме.