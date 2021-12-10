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https://ria.ru/20211210/sberbank-1763107852.html
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 10.12.2021
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:09
2021-12-10T14:46
сбербанк россии
экономика
происшествия
технологии
россия
сбер
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 12:53 (мск) зафиксировали 509 жалоб: 43% пользователей сообщали об ошибках в мобильном банкинге, 35% — с переводами средств, 21% — с онлайн-банкингом.Корреспондент РИА Новости при попытке перевода средств через мобильное приложение Сбербанка также столкнулся с ошибкой: "по техническим причинам операция/продукт/услуга недоступны".В кол-центре кредитной организации агентству подтвердили информацию о сложностях при проведении некоторых операций.В банке также пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. Там добавили, что клиенты могут столкнуться с проблемами при отображении баланса по картам и вкладам, остальные сервисы работают в штатном режиме.
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сбербанк россии, экономика, происшествия, технологии, россия, сбер
13:09 10.12.2021 (обновлено: 14:46 10.12.2021)
 
В работе приложения Сбербанка произошел сбой

Сбербанк: часть клиентов может столкнуться со сбоем при работе мобильного приложения

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 12:53 (мск) зафиксировали 509 жалоб: 43% пользователей сообщали об ошибках в мобильном банкинге, 35% — с переводами средств, 21% — с онлайн-банкингом.
Корреспондент РИА Новости при попытке перевода средств через мобильное приложение Сбербанка также столкнулся с ошибкой: "по техническим причинам операция/продукт/услуга недоступны".
В кол-центре кредитной организации агентству подтвердили информацию о сложностях при проведении некоторых операций.
"По техническим причинам у части клиентов такая ситуация возможна. Наши специалисты работают над выяснением причины затруднения. Сейчас технический сбой, воспользуйтесь другими каналами обслуживания", — сказал в беседе с корреспондентом сотрудник Сбербанка.
В банке также пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. Там добавили, что клиенты могут столкнуться с проблемами при отображении баланса по картам и вкладам, остальные сервисы работают в штатном режиме.
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