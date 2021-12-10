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Британия объявила новые санкции против Мьянмы
Британия объявила новые санкции против Мьянмы - РИА Новости, 10.12.2021
Британия объявила новые санкции против Мьянмы
Великобритания объявила о новых санкциях против военных Мьянмы, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:53
2021-12-10T18:53
2021-12-10T19:04
в мире
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форин-офис
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ЛОНДОН, 10 дек – РИА Новости. Великобритания объявила о новых санкциях против военных Мьянмы, говорится в сообщении британского МИД."Великобритания сегодня объявила о новых санкциях против военных Мьянмы за их продолжающееся подавление гражданского населения и за серьезные нарушения прав человека", - отмечается в сообщении.В частности, под санкции попали офис генштаба, дирекция департамента оборонной промышленности, дирекция по оборонным закупкам и организация ветеранов войны в Мьянме.Великобритания также ввела санкции против Фуркана Бангалзаи, бывшего командира террористической организации "Лашкар-и-Джангви", который помог организовать взрыв в 2017 году в храме Лал Шахбаз Каландар в Пакистана, "за его роль в нападении, в результате которого было убито более 70 верующих суфиев".Санкции предусматривают запреты на поездки и замораживание активов.Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений антиправительственных боевых групп с правительственными войсками, взрывов самодельных взрывных устройств, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/myanma-1762409798.html
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в мире, мьянма, великобритания, форин-офис, санкции
18:53 10.12.2021 (обновлено: 19:04 10.12.2021)
Британия объявила новые санкции против Мьянмы
МИД Великобритании объявил о новых санкциях против военных Мьянмы
ЛОНДОН, 10 дек – РИА Новости. Великобритания
объявила о новых санкциях против военных Мьянмы
, говорится в сообщении британского МИД.
"Великобритания сегодня объявила о новых санкциях против военных Мьянмы за их продолжающееся подавление гражданского населения и за серьезные нарушения прав человека", - отмечается в сообщении.
В частности, под санкции попали офис генштаба, дирекция департамента оборонной промышленности, дирекция по оборонным закупкам и организация ветеранов войны в Мьянме.
Великобритания также ввела санкции против Фуркана Бангалзаи, бывшего командира террористической организации "Лашкар-и-Джангви", который помог организовать взрыв в 2017 году в храме Лал Шахбаз Каландар в Пакистана
, "за его роль в нападении, в результате которого было убито более 70 верующих суфиев".
Санкции предусматривают запреты на поездки и замораживание активов.
Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.
Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений антиправительственных боевых групп с правительственными войсками, взрывов самодельных взрывных устройств, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.