https://ria.ru/20211210/sanktsii-1763200441.html

Британия объявила новые санкции против Мьянмы

Британия объявила новые санкции против Мьянмы - РИА Новости, 10.12.2021

Британия объявила новые санкции против Мьянмы

Великобритания объявила о новых санкциях против военных Мьянмы, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:53

2021-12-10T18:53

2021-12-10T19:04

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ЛОНДОН, 10 дек – РИА Новости. Великобритания объявила о новых санкциях против военных Мьянмы, говорится в сообщении британского МИД."Великобритания сегодня объявила о новых санкциях против военных Мьянмы за их продолжающееся подавление гражданского населения и за серьезные нарушения прав человека", - отмечается в сообщении.В частности, под санкции попали офис генштаба, дирекция департамента оборонной промышленности, дирекция по оборонным закупкам и организация ветеранов войны в Мьянме.Великобритания также ввела санкции против Фуркана Бангалзаи, бывшего командира террористической организации "Лашкар-и-Джангви", который помог организовать взрыв в 2017 году в храме Лал Шахбаз Каландар в Пакистана, "за его роль в нападении, в результате которого было убито более 70 верующих суфиев".Санкции предусматривают запреты на поездки и замораживание активов.Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений антиправительственных боевых групп с правительственными войсками, взрывов самодельных взрывных устройств, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/myanma-1762409798.html

https://ria.ru/20211206/myanma-1762398911.html

https://ria.ru/20211115/myanma-1759113238.html

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в мире, мьянма, великобритания, форин-офис, санкции