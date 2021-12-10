https://ria.ru/20211210/sanktsii-1763140697.html
Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США, заявили в МИД
Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США, заявили в МИД - РИА Новости, 10.12.2021
Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США, заявили в МИД
Москва прорабатывает ответные меры на возможные американские санкции, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:27
2021-12-10T15:27
2021-12-10T15:42
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва прорабатывает ответные меры на возможные американские санкции, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Санкционная тема, она никуда не ушла, она прочно закрепилась, к сожалению. Мы прорабатываем вместе с ведомствами ответные меры, но принцип один - не навредить своей экономике, не навредить нашим производителям и создавать условия для того, чтобы в любых, даже при каких-то серьезных политических разногласиях, оставалось окно для конструктивного взаимодействия", - сказал он в ходе дискуссии на международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве.
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москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, дмитрий биричевский
15:27 10.12.2021 (обновлено: 15:42 10.12.2021)
Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США, заявили в МИД
МИД: Москва прорабатывает ответные меры на возможные американские санкции