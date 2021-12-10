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В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей

В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей - РИА Новости, 10.12.2021

В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей

Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет продлен в Крыму, также отменен для них льготный проезд, соответствующие изменения внесены в указ главы... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:34

2021-12-10T19:34

2021-12-10T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет продлен в Крыму, также отменен для них льготный проезд, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышений готовности.Исключение - случаи прямой угрозы жизни и здоровью, поход к месту проведения вакцинации, ближайшему магазину и месту выброса мусора.Кроме того, для данной категории граждан, согласно указу, с 15 декабря отменен льготный проезд в общественном транспорте.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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