В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей
В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет продлен в Крыму, также отменен для них льготный проезд, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышений готовности.
"С 15 декабря и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не имеющих сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода, не покидать места проживания (пребывания)", - говорится в сообщении.
Исключение - случаи прямой угрозы жизни и здоровью, поход к месту проведения вакцинации, ближайшему магазину и месту выброса мусора.
Кроме того, для данной категории граждан, согласно указу, с 15 декабря отменен льготный проезд в общественном транспорте.