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https://ria.ru/20211210/sammit-1763173135.html
Рябков резко высказался о проводимом США "саммите за демократию"
Рябков резко высказался о проводимом США "саммите за демократию" - РИА Новости, 10.12.2021
Рябков резко высказался о проводимом США "саммите за демократию"
Проводимый США "саммит за демократию" - не более чем хештэг, клич к тем, кто хочет попасть в разряд демократических стран, собраться и пообсуждать разные... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:09
2021-12-10T17:09
в мире
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джо байден
сергей рябков
мария захарова
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Проводимый США "саммит за демократию" - не более чем хештэг, клич к тем, кто хочет попасть в разряд демократических стран, собраться и пообсуждать разные вопросы, мало относящиеся к демократии и правам человека, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Слава богу", - сказал Рябков в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня", комментируя вопрос, что на саммит не были приглашены ни Россия, ни Китай.В четверг американский президент Джо Байден открыл виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.
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в мире, сша, джо байден, сергей рябков, мария захарова, россия
17:09 10.12.2021
 
Рябков резко высказался о проводимом США "саммите за демократию"

Замглавы МИД Рябков: саммит Байдена к демократии не имеет никакого отношения

© AP Photo / Susan WalshОткрытие "Саммита за демократию" в Вашингтоне
Открытие Саммита за демократию в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Проводимый США "саммит за демократию" - не более чем хештэг, клич к тем, кто хочет попасть в разряд демократических стран, собраться и пообсуждать разные вопросы, мало относящиеся к демократии и правам человека, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Слава богу", - сказал Рябков в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня", комментируя вопрос, что на саммит не были приглашены ни Россия, ни Китай.
"Мероприятие, хотя и названо саммитом за демократию, к демократии имеет весьма опосредованное отношение. Это название не более чем хештэг, такой клич, который сигнализирует о том, что союзники, единомышленники или те, кто хочет попасть в этот разряд, они должны собраться в этом формате и пообсуждать разного рода ситуации, вопросы, мало относящиеся к демократии и правам человека", - добавил он.
В четверг американский президент Джо Байден открыл виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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В миреСШАДжо БайденСергей РябковМария ЗахароваРоссия
 
 
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