https://ria.ru/20211210/sammit-1763173135.html

Рябков резко высказался о проводимом США "саммите за демократию"

Рябков резко высказался о проводимом США "саммите за демократию" - РИА Новости, 10.12.2021

Рябков резко высказался о проводимом США "саммите за демократию"

Проводимый США "саммит за демократию" - не более чем хештэг, клич к тем, кто хочет попасть в разряд демократических стран, собраться и пообсуждать разные... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:09

2021-12-10T17:09

2021-12-10T17:09

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сергей рябков

мария захарова

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Проводимый США "саммит за демократию" - не более чем хештэг, клич к тем, кто хочет попасть в разряд демократических стран, собраться и пообсуждать разные вопросы, мало относящиеся к демократии и правам человека, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Слава богу", - сказал Рябков в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня", комментируя вопрос, что на саммит не были приглашены ни Россия, ни Китай.В четверг американский президент Джо Байден открыл виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.

https://ria.ru/20211210/nato-1763161262.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, сергей рябков, мария захарова, россия