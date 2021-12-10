Рябков резко высказался о проводимом США "саммите за демократию"
Замглавы МИД Рябков: саммит Байдена к демократии не имеет никакого отношения
© AP Photo / Susan WalshОткрытие "Саммита за демократию" в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Проводимый США "саммит за демократию" - не более чем хештэг, клич к тем, кто хочет попасть в разряд демократических стран, собраться и пообсуждать разные вопросы, мало относящиеся к демократии и правам человека, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Слава богу", - сказал Рябков в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня", комментируя вопрос, что на саммит не были приглашены ни Россия, ни Китай.
"Мероприятие, хотя и названо саммитом за демократию, к демократии имеет весьма опосредованное отношение. Это название не более чем хештэг, такой клич, который сигнализирует о том, что союзники, единомышленники или те, кто хочет попасть в этот разряд, они должны собраться в этом формате и пообсуждать разного рода ситуации, вопросы, мало относящиеся к демократии и правам человека", - добавил он.
В четверг американский президент Джо Байден открыл виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.