https://ria.ru/20211210/ryabkov-1763163911.html

Рябков призвал США обдуманно помогать Украине

Рябков призвал США обдуманно помогать Украине - РИА Новости, 10.12.2021

Рябков призвал США обдуманно помогать Украине

США не должны забывать, что их "укрепление безопасности" Украины не должно затрагивать безопасность других государств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:25

2021-12-10T16:25

2021-12-10T16:28

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. США не должны забывать, что их "укрепление безопасности" Украины не должно затрагивать безопасность других государств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Наши американские коллеги в попытке позиционировать себя как защитника территориальной целостности и суверенитета Украины полностью забывают, что укрепление безопасности одного государства не должно осуществляться за счет укрепления безопасности других государств", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20211209/putin-1763040106.html

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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, сергей рябков, россия