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Рябков призвал США обдуманно помогать Украине
Рябков призвал США обдуманно помогать Украине - РИА Новости, 10.12.2021
Рябков призвал США обдуманно помогать Украине
США не должны забывать, что их "укрепление безопасности" Украины не должно затрагивать безопасность других государств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:25
2021-12-10T16:25
2021-12-10T16:28
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. США не должны забывать, что их "укрепление безопасности" Украины не должно затрагивать безопасность других государств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Наши американские коллеги в попытке позиционировать себя как защитника территориальной целостности и суверенитета Украины полностью забывают, что укрепление безопасности одного государства не должно осуществляться за счет укрепления безопасности других государств", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, сергей рябков, россия
16:25 10.12.2021 (обновлено: 16:28 10.12.2021)
Рябков призвал США обдуманно помогать Украине
Замглавы МИД Рябков призвал США помогать Украине, не затрагивая безопасность других стран