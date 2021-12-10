https://ria.ru/20211210/ryabkov-1763157981.html

Рябков призвал США договариваться с Россией и не пускать все на самотек

Рябков призвал США договариваться с Россией и не пускать все на самотек - РИА Новости, 10.12.2021

Рябков призвал США договариваться с Россией и не пускать все на самотек

США лучше договориться с Россией, нежели пустить все на самотек и ждать, что Москва "прогнется" - этого не будет, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:08

2021-12-10T16:08

2021-12-10T16:20

сша

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сергей рябков

цены на нефть

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США лучше договориться с Россией, нежели пустить все на самотек и ждать, что Москва "прогнется" - этого не будет, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.“Я бы хотел надеяться, что выводы из истории и происходящего сейчас в Вашингтоне будут сделаны в направлении того, что договориться все же лучше, чем все пустить на самотек в ожидании, что Россия "прогнется", пойдет на уступки одностороннего свойства, забудет все то, о чем мы говорим сейчас, в очередной раз проглотит порцию каких-то необъяснимых ни с какой точки зрения действий провокационного характера и этим все закончится до следующего витка. Нет, не закончится. Поэтому, давайте окажемся все же на высоте нашей ответственности”, - сказал Рябков в ходе брифинга в МИА “Россия сегодня”.Если сейчас не договориться по гарантиям безопасности, то можно приблизиться к большой конфронтации, отметил Рябков."Мы предлагаем альтернативу - альтернативу договориться, спокойно, ответственно. Да, вопросы сложные, но есть возможность это сделать, избегая дальнейших обострений. Не договориться - это значит двигаться дальше к большой конфронтации", - сказал он.Замглавы МИД добавил, что внутренняя подготовка в РФ к обсуждению с Западом гарантий безопасности находится в продвинутой стадии."Наша внутренняя подготовка к запуску работы по гарантиям безопасности находится в продвинутой стадии. Форматы, направления - это все находится в процессе формирования", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции.По его словам, в ближайшее время Москва представит коллегам на той стороне свое видение того, по каким направлениям, сюжетам, в каких форматах и на каких площадках работу стоит проводить.

https://ria.ru/20211210/nato-1763161262.html

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сша, москва, россия, сергей рябков, цены на нефть, ситуация в днр и лнр