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МИД предложил США способ, как избежать повторения Карибского кризиса

МИД предложил США способ, как избежать повторения Карибского кризиса - РИА Новости, 10.12.2021

МИД предложил США способ, как избежать повторения Карибского кризиса

Россия предлагает США путь, как не допустить повторения Карибского кризиса, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:36

2021-12-10T15:36

2021-12-10T17:00

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия предлагает США путь, как не допустить повторения Карибского кризиса, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Он подчеркнул, что появление в Европе ракет средней и меньшей дальности приведет к разгону конфронтации.Дипломат добавил, что в ближайшее время ожидать этого наивно."К сожалению, видим, что наши предостережения, предупреждения игнорируются, военная инфраструктура НАТО максимально к нам приближается", — указал он.По словам Рябкова, именно по этой причине президент России Владимир Путин поручил добиваться долгосрочных правовых гарантий безопасности, зафиксированных в форме договоров, на западных рубежах.Замглавы МИД также сообщил, что Москва направит предложения США по структуре безопасности в ближайшие недели и не исключает подключения к обсуждению некоторых стран НАТО."Я рассчитываю на то, что эти предложения будут положены на бумагу и будут представлены оппонентам, прежде всего США, но, возможно, и некоторым другим натовским странам. Это все сейчас в работе, в процессе", — рассказал заместитель министра.Он констатировал, что между двумя странами сложилась нездоровая ситуация. По его словам, Вашингтон продолжает откровенно недружественную линию, не останавливает введение санкций и выдвигает бездоказательные обвинения в адрес Москвы.При этом Россия не исключает ассиметричного ответа, если США не примут ее предложения по гарантиям безопасности. Для этого у Москвы есть все необходимые средства."Я бы хотел надеяться, что выводы из истории и происходящего сейчас в Вашингтоне будут сделаны в направлении того, что договориться все же лучше, чем все пустить на самотек в ожидании, что Россия прогнется, пойдет на уступки одностороннего свойства, забудет все то, о чем мы говорим сейчас, в очередной раз проглотит порцию каких-то необъяснимых ни с какой точки зрения действий провокационного характера — и этим все закончится до следующего витка. Нет, не закончится. Поэтому давайте окажемся все же на высоте нашей ответственности", — заключил Рябков.Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.Президент Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html

https://ria.ru/20211210/donbass-1763011426.html

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сша, сергей рябков, в мире, москва, нато, россия