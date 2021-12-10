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Кудрин назвал стабильный курс рубля важнейшим фактором для роста экономики
Кудрин назвал стабильный курс рубля важнейшим фактором для роста экономики - РИА Новости, 10.12.2021
Кудрин назвал стабильный курс рубля важнейшим фактором для роста экономики
Российская экономика не сможет выйти на целевые для правительства темпы роста в 3% в год без существенного увеличения объемов экспорта несырьевых товаров, а... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:55
2021-12-10T12:55
экономика
рубль
алексей кудрин
михаил мишустин
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российская экономика не сможет выйти на целевые для правительства темпы роста в 3% в год без существенного увеличения объемов экспорта несырьевых товаров, а ключевое фундаментальное условие для этого - стабильность курса рубля, заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме ранее, сообщил, что объем экспорта несырьевых товаров из России в текущем году достиг 180 миллиардов долларов. "Это неплохой показатель, но это намного меньше, чем то, что нам нужно", – сказал Кудрин. По его словам, этот объем должен быть вдвое выше. "Конечно, что является первым, главным фактором (увеличения экспорта – ред.)? Это стабильность национальной валюты", - заявил глава Счетной палаты."Стабильность курса является важнейшим краеугольным фундаментальным качеством для экспортно ориентированной экономики. Вы должны быть уверены, что, начав производство, "вложившись" в новые технологии, через 10 лет у вас будут условия, которые позволяют вам все ваши намерения, прогнозы исполнить", – подчеркнул он.Кудрин напомнил, что в 2000-е годы, когда цена нефти на мировом рыке устойчиво росла, рубль быстро укреплялся. "Средний эффективный курс увеличился почти на 90% за "нулевые" годы. Он увеличился не только через номинальные значения, я напомню, но и через более высокий рост инфляции, то есть издержек по сравнению с нашими партнерами", – сказал он."Его укрепление в два раза означает, что мы снижаем барьер на вход импорта в нашу страну примерно в два раза и увеличиваем издержки наших предприятий почти в два раза. А когда курс еще и прыгает, скачет или качается, это означает, что мы все время не имеем стабильной системы координат, по которой мы определяем свою экспортную эффективность", – добавил Кудрин.
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экономика, рубль, алексей кудрин, михаил мишустин, цены на нефть, россия
12:55 10.12.2021
 
Кудрин назвал стабильный курс рубля важнейшим фактором для роста экономики

Глава Счетной палаты Кудрин: стабильный курс рубля — важнейший фактор для роста экономики

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XI Гайдаровском форуме
Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XI Гайдаровском форуме - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российская экономика не сможет выйти на целевые для правительства темпы роста в 3% в год без существенного увеличения объемов экспорта несырьевых товаров, а ключевое фундаментальное условие для этого - стабильность курса рубля, заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.
"Чтобы мы использовали экспорт как серьёзный драйвер роста российской экономики - а я еще раз повторю, что только внутренний спрос нашу экономику не вытащит на 3% роста и больше, - мы должны расти на 5% в год по внешней торговле или на 15% - по экспорту несырьевых товаров и услуг", – заявил Кудрин, выступая на экспортном форуме "Сделано в России".
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме ранее, сообщил, что объем экспорта несырьевых товаров из России в текущем году достиг 180 миллиардов долларов. "Это неплохой показатель, но это намного меньше, чем то, что нам нужно", – сказал Кудрин. По его словам, этот объем должен быть вдвое выше. "Конечно, что является первым, главным фактором (увеличения экспорта – ред.)? Это стабильность национальной валюты", - заявил глава Счетной палаты.
"Стабильность курса является важнейшим краеугольным фундаментальным качеством для экспортно ориентированной экономики. Вы должны быть уверены, что, начав производство, "вложившись" в новые технологии, через 10 лет у вас будут условия, которые позволяют вам все ваши намерения, прогнозы исполнить", – подчеркнул он.
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Кудрин напомнил, что в 2000-е годы, когда цена нефти на мировом рыке устойчиво росла, рубль быстро укреплялся. "Средний эффективный курс увеличился почти на 90% за "нулевые" годы. Он увеличился не только через номинальные значения, я напомню, но и через более высокий рост инфляции, то есть издержек по сравнению с нашими партнерами", – сказал он.
"Его укрепление в два раза означает, что мы снижаем барьер на вход импорта в нашу страну примерно в два раза и увеличиваем издержки наших предприятий почти в два раза. А когда курс еще и прыгает, скачет или качается, это означает, что мы все время не имеем стабильной системы координат, по которой мы определяем свою экспортную эффективность", – добавил Кудрин.
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ЭкономикаРубльАлексей КудринМихаил МишустинЦены на нефтьРоссия
 
 
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