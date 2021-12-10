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В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления - РИА Новости, 10.12.2021
В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
Американский суд приговорил к 4 годам тюрьмы гражданина России Олега Кошкина, признанного виновным в киберпреступлениях, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T01:39
2021-12-10T01:39
2021-12-10T02:33
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Американский суд приговорил к 4 годам тюрьмы гражданина России Олега Кошкина, признанного виновным в киберпреступлениях, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры штата Коннектикут Том Карсон.Суд присяжных в июне признал Кошкина виновным. Сообщалось, что ему могло грозить до 15 лет тюрьмы.Кошкин проходит по делу Петра Левашова и вместе с ним обвинялся в том, что содержал крупную ботнет-сеть Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров. Кошкин был арестован в Калифорнии в сентябре 2019 года и находится под стражей с момента ареста.
https://ria.ru/20211201/sud-1761710958.html
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в мире, сша, коннектикут, калифорния, петр левашов, вашингтон, олег кошкин
01:39 10.12.2021 (обновлено: 02:33 10.12.2021)
В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
Американский суд приговорил россиянина Кошкина к четырем годам тюрьмы за киберпреступления