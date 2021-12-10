https://ria.ru/20211210/rosgvardiya-1763097032.html

В Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии

В Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии - РИА Новости, 10.12.2021

В Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии

В Тульской области обнаружили тело пропавшего подполковника Росгвардии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:28

2021-12-10T12:28

2021-12-10T15:06

тульская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750064709_0:113:3433:2044_1920x0_80_0_0_7a41353e97e04a634de2a44750a900be.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Тульской области обнаружили тело пропавшего подполковника Росгвардии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, погибшего нашли в селе Анишино."Предположительно, он подорвался на гранате. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что, скорее всего, это был суицид.В тульском управлении Росгвардии отметили, что гибель подполковника не связана с его работой.Источник в правоохранительных органах уточнил, что дело об убийстве возбудили еще до того, как нашли тело. Так обычно делается при безвестном исчезновении человека, чтобы, среди прочего, привлечь к поискам больше сил и средств.

https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757867296.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия