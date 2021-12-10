https://ria.ru/20211210/rosgvardiya-1763097032.html
В Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии
В Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии - РИА Новости, 10.12.2021
В Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии
В Тульской области обнаружили тело пропавшего подполковника Росгвардии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:28
2021-12-10T12:28
2021-12-10T15:06
тульская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Тульской области обнаружили тело пропавшего подполковника Росгвардии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, погибшего нашли в селе Анишино."Предположительно, он подорвался на гранате. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что, скорее всего, это был суицид.В тульском управлении Росгвардии отметили, что гибель подполковника не связана с его работой.Источник в правоохранительных органах уточнил, что дело об убийстве возбудили еще до того, как нашли тело. Так обычно делается при безвестном исчезновении человека, чтобы, среди прочего, привлечь к поискам больше сил и средств.
https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757867296.html
тульская область
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РИА Новости
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тульская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
12:28 10.12.2021 (обновлено: 15:06 10.12.2021)
В Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии
В Тульской области нашли тело пропавшего подполковника Росгвардии
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
В Тульской области
обнаружили тело пропавшего подполковника Росгвардии
, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, погибшего нашли в селе Анишино.
"Предположительно, он подорвался на гранате. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, скорее всего, это был суицид.
В тульском управлении Росгвардии отметили, что гибель подполковника не связана с его работой.
"Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело", — сказали в ведомстве.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что дело об убийстве возбудили еще до того, как нашли тело. Так обычно делается при безвестном исчезновении человека, чтобы, среди прочего, привлечь к поискам больше сил и средств.