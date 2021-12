https://ria.ru/20211210/retsenzii-1763014145.html

За что критики ругают и хвалят продолжение "Секса в большом городе"

За что критики ругают и хвалят продолжение "Секса в большом городе" - РИА Новости, 10.12.2021

За что критики ругают и хвалят продолжение "Секса в большом городе"

2021-12-10 В Сети появились отзывы на продолжение культового сериала "Секс в большом городе". Сиквел называется "And Just Like That" ("И просто так...").

2021-12-10T11:48

2021-12-10T11:48

2021-12-10T13:49

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сети появились отзывы на продолжение культового сериала "Секс в большом городе". Сиквел называется "And Just Like That" ("И просто так...").К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Они сыграли Кэрри, Миранду и Шарлотту. Ким Кэтролл, воплотившая образ Саманты, в новых сериях не появится. Она отказалась участвовать в продолжении из-за ссоры с Паркер.События в новом шоу разворачиваются через 11 лет после финала ромкома "Секс в большом городе 2" (2010). Главным героиням уже за 50, они все еще живут в Нью-Йорке, дружат, выясняют отношения с мужчинами и строят карьеру. Судя по оценке на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, мнения критиков о сиквеле разделились. На основе 18 статей проекту был присвоен рейтинг 56 процентов — 10 журналистов написали положительные отзывы, и восемь авторов — негативные. Свои выводы критики сделали на основе четырех первых эпизодов, предоставленных для просмотра. "Кэрри, Миранда и Шарлотта не просто параноики, зацикленные на том, что у них седеют волосы, — они оторваны от современного дискурса о сексе, расе и политике", — считает Адам Уайт из Independent. Однако именно в этом и сила проекта, уверен журналист. "Секс в большом городе" признает свои проблемы — от его белизны до невероятно узкой точки зрения, и делает все ненавязчиво", — пишет Уайт. "Сериал настолько хорош, что Кэтролл должно быть кусает себе локти", — шутит он. "Источник величайшего потенциала шоу — честное изображение жизни 55-летних женщин, группы, которую мы редко видим по ТВ и в кино", — рассуждает Дженнифер Кейшин Армстронг из TheWrap. Робин Бар подчеркивает, что новые серии более мрачные, чем оригинальный проект. Но она "принимает тяжесть и задумчивость шоу о трех 50-летних женщинах, которые понимают, как их жизни мучительно менялись или оставались все теми же по мере того, как они старели"."В "И просто так" изменился актерский состав, тон и фокус, "секс" пропал не только из названия, но и как часть реальности сериала. Браки здесь несчастливые — те, что длятся долго, а дружба обветшала", — разочаровался в шоу Даниэль Д'Аддарио из Variety. Нина Мец из Chicago Tribune заявила: "Как культурный момент историю Кэрри и ее друзей, возможно, лучше оставить в прошлом". Журналистке кажется, что создатели проекта сами не понимают, нужно ли переживать за его героинь — богатых белых женщин. И ей совсем не понравилось, как в шоу попытались включить персонажей с другим цветом кожи — они существуют только, чтобы раскрыть характеры трех главных действующих лиц.Мировая премьера двух первых эпизодов состоялась на HBO Max 9 декабря. В России они вышли 10-го числа.

