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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211210/retsenzii-1763014145.html
За что критики ругают и хвалят продолжение "Секса в большом городе"
За что критики ругают и хвалят продолжение "Секса в большом городе" - РИА Новости, 10.12.2021
За что критики ругают и хвалят продолжение "Секса в большом городе"
В Сети появились отзывы на продолжение культового сериала "Секс в большом городе". Сиквел называется "And Just Like That" ("И просто так..."). РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:48
2021-12-10T13:49
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
сара джессика паркер
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сети появились отзывы на продолжение культового сериала "Секс в большом городе". Сиквел называется "And Just Like That" ("И просто так...").К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Они сыграли Кэрри, Миранду и Шарлотту. Ким Кэтролл, воплотившая образ Саманты, в новых сериях не появится. Она отказалась участвовать в продолжении из-за ссоры с Паркер.События в новом шоу разворачиваются через 11 лет после финала ромкома "Секс в большом городе 2" (2010). Главным героиням уже за 50, они все еще живут в Нью-Йорке, дружат, выясняют отношения с мужчинами и строят карьеру. Судя по оценке на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, мнения критиков о сиквеле разделились. На основе 18 статей проекту был присвоен рейтинг 56 процентов — 10 журналистов написали положительные отзывы, и восемь авторов — негативные. Свои выводы критики сделали на основе четырех первых эпизодов, предоставленных для просмотра. "Кэрри, Миранда и Шарлотта не просто параноики, зацикленные на том, что у них седеют волосы, — они оторваны от современного дискурса о сексе, расе и политике", — считает Адам Уайт из Independent. Однако именно в этом и сила проекта, уверен журналист. "Секс в большом городе" признает свои проблемы — от его белизны до невероятно узкой точки зрения, и делает все ненавязчиво", — пишет Уайт. "Сериал настолько хорош, что Кэтролл должно быть кусает себе локти", — шутит он. "Источник величайшего потенциала шоу — честное изображение жизни 55-летних женщин, группы, которую мы редко видим по ТВ и в кино", — рассуждает Дженнифер Кейшин Армстронг из TheWrap. Робин Бар подчеркивает, что новые серии более мрачные, чем оригинальный проект. Но она "принимает тяжесть и задумчивость шоу о трех 50-летних женщинах, которые понимают, как их жизни мучительно менялись или оставались все теми же по мере того, как они старели"."В "И просто так" изменился актерский состав, тон и фокус, "секс" пропал не только из названия, но и как часть реальности сериала. Браки здесь несчастливые — те, что длятся долго, а дружба обветшала", — разочаровался в шоу Даниэль Д'Аддарио из Variety. Нина Мец из Chicago Tribune заявила: "Как культурный момент историю Кэрри и ее друзей, возможно, лучше оставить в прошлом". Журналистке кажется, что создатели проекта сами не понимают, нужно ли переживать за его героинь — богатых белых женщин. И ей совсем не понравилось, как в шоу попытались включить персонажей с другим цветом кожи — они существуют только, чтобы раскрыть характеры трех главных действующих лиц.Мировая премьера двух первых эпизодов состоялась на HBO Max 9 декабря. В России они вышли 10-го числа.
https://ria.ru/20211208/noth-1762548026.html
https://ria.ru/20211109/parker-1758077063.html
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , сара джессика паркер
11:48 10.12.2021 (обновлено: 13:49 10.12.2021)
 
За что критики ругают и хвалят продолжение "Секса в большом городе"

В Сети появились отзывы на сериал "And Just Like That" ("И просто так...")

© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из сериала "And Just Like That..."
Кадр из сериала And Just Like That...
© Home Box Office (HBO) (2021)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сети появились отзывы на продолжение культового сериала "Секс в большом городе". Сиквел называется "And Just Like That" ("И просто так...").
К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Они сыграли Кэрри, Миранду и Шарлотту. Ким Кэтролл, воплотившая образ Саманты, в новых сериях не появится. Она отказалась участвовать в продолжении из-за ссоры с Паркер.
События в новом шоу разворачиваются через 11 лет после финала ромкома "Секс в большом городе 2" (2010). Главным героиням уже за 50, они все еще живут в Нью-Йорке, дружат, выясняют отношения с мужчинами и строят карьеру.
Судя по оценке на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, мнения критиков о сиквеле разделились. На основе 18 статей проекту был присвоен рейтинг 56 процентов — 10 журналистов написали положительные отзывы, и восемь авторов — негативные.
Свои выводы критики сделали на основе четырех первых эпизодов, предоставленных для просмотра.
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"Кэрри, Миранда и Шарлотта не просто параноики, зацикленные на том, что у них седеют волосы, — они оторваны от современного дискурса о сексе, расе и политике", — считает Адам Уайт из Independent. Однако именно в этом и сила проекта, уверен журналист. "Секс в большом городе" признает свои проблемы — от его белизны до невероятно узкой точки зрения, и делает все ненавязчиво", — пишет Уайт. "Сериал настолько хорош, что Кэтролл должно быть кусает себе локти", — шутит он.
"Источник величайшего потенциала шоу — честное изображение жизни 55-летних женщин, группы, которую мы редко видим по ТВ и в кино", — рассуждает Дженнифер Кейшин Армстронг из TheWrap.
Робин Бар подчеркивает, что новые серии более мрачные, чем оригинальный проект. Но она "принимает тяжесть и задумчивость шоу о трех 50-летних женщинах, которые понимают, как их жизни мучительно менялись или оставались все теми же по мере того, как они старели".
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"В "И просто так" изменился актерский состав, тон и фокус, "секс" пропал не только из названия, но и как часть реальности сериала. Браки здесь несчастливые — те, что длятся долго, а дружба обветшала", — разочаровался в шоу Даниэль Д'Аддарио из Variety.
Нина Мец из Chicago Tribune заявила: "Как культурный момент историю Кэрри и ее друзей, возможно, лучше оставить в прошлом". Журналистке кажется, что создатели проекта сами не понимают, нужно ли переживать за его героинь — богатых белых женщин. И ей совсем не понравилось, как в шоу попытались включить персонажей с другим цветом кожи — они существуют только, чтобы раскрыть характеры трех главных действующих лиц.
Мировая премьера двух первых эпизодов состоялась на HBO Max 9 декабря. В России они вышли 10-го числа.
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