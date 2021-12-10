https://ria.ru/20211210/rets-1763148680.html

РЭЦ и "Изи Штандарт" упростят российским экспортерам выход на внешние рынки

РЭЦ и "Изи Штандарт" упростят российским экспортерам выход на внешние рынки - РИА Новости, 10.12.2021

РЭЦ и "Изи Штандарт" упростят российским экспортерам выход на внешние рынки

Консалтинговая компания "Изи Штандарт" и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) договорились проводить консультации для российских экспортеров по... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:49

2021-12-10T15:49

2021-12-10T15:49

экономика

технологии

белоруссия

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

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российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Консалтинговая компания "Изи Штандарт" и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) договорились проводить консультации для российских экспортеров по вопросам сертификации для выхода на рынки Белоруссии и других стран, сообщает РЭЦ.Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан 10 декабря на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве."Движущая сила нашей компании - стремление помогать бизнесу преодолевать международные барьеры и развивать рынки сбыта. Схожие цели преследует и РЭЦ. Наше сотрудничество позволит расширить клиентский портфель компании, предложить нашей команде интересные задачи и в целом окажет содействие местным предприятиям в развитии и процветании. Объединяя наши усилия с РЭЦ, мы создаем экосистему ускоренного выхода отечественных производителей на мировые рынки", - добавил основатель и управляющий директор "Изи Штандарт" Андрей Цыган.В РЭЦ отметили, что "Изи Штандарт" обладает огромным опытом в решении технических задач по сертификации. Среди действующих клиентов - организации из 22 отраслей (от государственного сектора до нефтехимической промышленности) в 30 странах. В партнерскую сеть группы компаний "Изи Штандарт" входят 27 органов по сертификации, 16 лабораторий и 25 независимых экспертов и аудиторов, что позволяет оказывать консалтинговые услуги по получению разрешительной документации во всем мире.

https://ria.ru/20211209/ekspozitsiya-1762903452.html

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экономика, технологии, белоруссия, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия