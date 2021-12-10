РЭЦ и "Изи Штандарт" упростят российским экспортерам выход на внешние рынки
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2021"
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Консалтинговая компания "Изи Штандарт" и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) договорились проводить консультации для российских экспортеров по вопросам сертификации для выхода на рынки Белоруссии и других стран, сообщает РЭЦ.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан 10 декабря на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
"Для многих предприятий выход на экспорт осложнен барьерами, связанными с экспортными операциями, и среди них - получение сертификатов, которые открывают для компаний доступ к внешнему рынку. Процесс оформления сертификатов сам по себе непростой и требует существенных вложений. Но проблема также состоит в недостаточной осведомленности производителей. Мы стремимся максимально облегчить и упростить этот процесс для предпринимателей. Сотрудничество с белорусскими сертификационными центрами должно помочь в этом", - отметила старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.
"Движущая сила нашей компании - стремление помогать бизнесу преодолевать международные барьеры и развивать рынки сбыта. Схожие цели преследует и РЭЦ. Наше сотрудничество позволит расширить клиентский портфель компании, предложить нашей команде интересные задачи и в целом окажет содействие местным предприятиям в развитии и процветании. Объединяя наши усилия с РЭЦ, мы создаем экосистему ускоренного выхода отечественных производителей на мировые рынки", - добавил основатель и управляющий директор "Изи Штандарт" Андрей Цыган.
В РЭЦ отметили, что "Изи Штандарт" обладает огромным опытом в решении технических задач по сертификации. Среди действующих клиентов - организации из 22 отраслей (от государственного сектора до нефтехимической промышленности) в 30 странах. В партнерскую сеть группы компаний "Изи Штандарт" входят 27 органов по сертификации, 16 лабораторий и 25 независимых экспертов и аудиторов, что позволяет оказывать консалтинговые услуги по получению разрешительной документации во всем мире.