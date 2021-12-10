Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/rets-1763148680.html
РЭЦ и "Изи Штандарт" упростят российским экспортерам выход на внешние рынки
РЭЦ и "Изи Штандарт" упростят российским экспортерам выход на внешние рынки - РИА Новости, 10.12.2021
РЭЦ и "Изи Штандарт" упростят российским экспортерам выход на внешние рынки
Консалтинговая компания "Изи Штандарт" и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) договорились проводить консультации для российских экспортеров по... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:49
2021-12-10T15:49
экономика
технологии
белоруссия
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743431857_0:30:3001:1718_1920x0_80_0_0_7442590177001feb8b6213dd4ba14a03.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Консалтинговая компания "Изи Штандарт" и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) договорились проводить консультации для российских экспортеров по вопросам сертификации для выхода на рынки Белоруссии и других стран, сообщает РЭЦ.Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан 10 декабря на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве."Движущая сила нашей компании - стремление помогать бизнесу преодолевать международные барьеры и развивать рынки сбыта. Схожие цели преследует и РЭЦ. Наше сотрудничество позволит расширить клиентский портфель компании, предложить нашей команде интересные задачи и в целом окажет содействие местным предприятиям в развитии и процветании. Объединяя наши усилия с РЭЦ, мы создаем экосистему ускоренного выхода отечественных производителей на мировые рынки", - добавил основатель и управляющий директор "Изи Штандарт" Андрей Цыган.В РЭЦ отметили, что "Изи Штандарт" обладает огромным опытом в решении технических задач по сертификации. Среди действующих клиентов - организации из 22 отраслей (от государственного сектора до нефтехимической промышленности) в 30 странах. В партнерскую сеть группы компаний "Изи Штандарт" входят 27 органов по сертификации, 16 лабораторий и 25 независимых экспертов и аудиторов, что позволяет оказывать консалтинговые услуги по получению разрешительной документации во всем мире.
https://ria.ru/20211209/ekspozitsiya-1762903452.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743431857_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a75d68d2b0b12ee1456d0ce78775e376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, белоруссия, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия
15:49 10.12.2021
 

РЭЦ и "Изи Штандарт" упростят российским экспортерам выход на внешние рынки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2021"
Международная промышленная выставка Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Консалтинговая компания "Изи Штандарт" и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) договорились проводить консультации для российских экспортеров по вопросам сертификации для выхода на рынки Белоруссии и других стран, сообщает РЭЦ.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан 10 декабря на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
"Для многих предприятий выход на экспорт осложнен барьерами, связанными с экспортными операциями, и среди них - получение сертификатов, которые открывают для компаний доступ к внешнему рынку. Процесс оформления сертификатов сам по себе непростой и требует существенных вложений. Но проблема также состоит в недостаточной осведомленности производителей. Мы стремимся максимально облегчить и упростить этот процесс для предпринимателей. Сотрудничество с белорусскими сертификационными центрами должно помочь в этом", - отметила старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.
"Движущая сила нашей компании - стремление помогать бизнесу преодолевать международные барьеры и развивать рынки сбыта. Схожие цели преследует и РЭЦ. Наше сотрудничество позволит расширить клиентский портфель компании, предложить нашей команде интересные задачи и в целом окажет содействие местным предприятиям в развитии и процветании. Объединяя наши усилия с РЭЦ, мы создаем экосистему ускоренного выхода отечественных производителей на мировые рынки", - добавил основатель и управляющий директор "Изи Штандарт" Андрей Цыган.
В РЭЦ отметили, что "Изи Штандарт" обладает огромным опытом в решении технических задач по сертификации. Среди действующих клиентов - организации из 22 отраслей (от государственного сектора до нефтехимической промышленности) в 30 странах. В партнерскую сеть группы компаний "Изи Штандарт" входят 27 органов по сертификации, 16 лабораторий и 25 независимых экспертов и аудиторов, что позволяет оказывать консалтинговые услуги по получению разрешительной документации во всем мире.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 12:19
РЭЦ представит на "Экспо" в Дубае экзоскелеты, роботы и беспилотники
 
ЭкономикаТехнологииБелоруссияРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"ВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи