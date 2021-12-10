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ЦРУ изменит методы подготовки разведчиков из-за России и КНР, сообщили СМИ
ЦРУ изменит методы подготовки разведчиков из-за России и КНР, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.12.2021
ЦРУ изменит методы подготовки разведчиков из-за России и КНР, сообщили СМИ
Центральное разведывательное управление США, более 20 лет сосредоточенное на борьбе с терроризмом, пересматривает методы обучения и подготовки разведчиков,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T21:43
2021-12-10T21:43
в мире
технологии
сша
китай
центральное разведывательное управление (цру)
россия
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США, более 20 лет сосредоточенное на борьбе с терроризмом, пересматривает методы обучения и подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Как отмечает телеканал, многие бывшие офицеры американской разведки говорят о необходимости вернуться к традиционной "тихой" деятельности, которая нужна для сбора разведданных, касающихся "сложных" государств, в частности Китая.По словам источников, это изменение позволит ЦРУ обеспечить хорошую работу разведчиков далеко за пределами США, в частности в странах Западной Африки, в которые Китай активно направляет свои инвестиции. Для улучшения работы управления офицеры будут проходить подготовку в соответствии со своей специализацией по конкретному географическому региону. Отдельное внимание будет уделяться изучению местных языков, а также решению конкретных задач, с которыми разведчик может столкнуться в долгосрочной перспективе.Кроме того, ЦРУ намерено привлекать больше носителей мандаринского языка (наиболее распространенного диалекта китайского языка), инвестировать в технологии, а также сосредоточить свою деятельность на сборе информации о людях.Как именно новые методы ЦРУ отразятся в работе управления по России, телеканал не упоминает.Управление направило свою деятельность на борьбу с терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года. По мнению некоторых источников, новые методы подготовки ознаменуют собой возврат к прежней деятельности ЦРУ, существовавшей до 2001 года.
https://ria.ru/20211209/putin-1763041320.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/tsru-1762529514.html
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в мире, технологии, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру), россия
21:43 10.12.2021
 
ЦРУ изменит методы подготовки разведчиков из-за России и КНР, сообщили СМИ

CNN: ЦРУ изменит методы подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США, более 20 лет сосредоточенное на борьбе с терроризмом, пересматривает методы обучения и подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечает телеканал, многие бывшие офицеры американской разведки говорят о необходимости вернуться к традиционной "тихой" деятельности, которая нужна для сбора разведданных, касающихся "сложных" государств, в частности Китая.
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По словам источников, это изменение позволит ЦРУ обеспечить хорошую работу разведчиков далеко за пределами США, в частности в странах Западной Африки, в которые Китай активно направляет свои инвестиции. Для улучшения работы управления офицеры будут проходить подготовку в соответствии со своей специализацией по конкретному географическому региону. Отдельное внимание будет уделяться изучению местных языков, а также решению конкретных задач, с которыми разведчик может столкнуться в долгосрочной перспективе.
Кроме того, ЦРУ намерено привлекать больше носителей мандаринского языка (наиболее распространенного диалекта китайского языка), инвестировать в технологии, а также сосредоточить свою деятельность на сборе информации о людях.
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Как именно новые методы ЦРУ отразятся в работе управления по России, телеканал не упоминает.
Управление направило свою деятельность на борьбу с терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года. По мнению некоторых источников, новые методы подготовки ознаменуют собой возврат к прежней деятельности ЦРУ, существовавшей до 2001 года.
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В миреТехнологииСШАКитайЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Россия
 
 
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