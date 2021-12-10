https://ria.ru/20211210/razvedchiki-1763222212.html

ЦРУ изменит методы подготовки разведчиков из-за России и КНР, сообщили СМИ

ЦРУ изменит методы подготовки разведчиков из-за России и КНР, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.12.2021

ЦРУ изменит методы подготовки разведчиков из-за России и КНР, сообщили СМИ

Центральное разведывательное управление США, более 20 лет сосредоточенное на борьбе с терроризмом, пересматривает методы обучения и подготовки разведчиков,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T21:43

2021-12-10T21:43

2021-12-10T21:43

в мире

технологии

сша

китай

центральное разведывательное управление (цру)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147740/01/1477400106_0:313:3074:2042_1920x0_80_0_0_6a4068279aedc5487467d8ca7d39d7ca.jpg

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США, более 20 лет сосредоточенное на борьбе с терроризмом, пересматривает методы обучения и подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Как отмечает телеканал, многие бывшие офицеры американской разведки говорят о необходимости вернуться к традиционной "тихой" деятельности, которая нужна для сбора разведданных, касающихся "сложных" государств, в частности Китая.По словам источников, это изменение позволит ЦРУ обеспечить хорошую работу разведчиков далеко за пределами США, в частности в странах Западной Африки, в которые Китай активно направляет свои инвестиции. Для улучшения работы управления офицеры будут проходить подготовку в соответствии со своей специализацией по конкретному географическому региону. Отдельное внимание будет уделяться изучению местных языков, а также решению конкретных задач, с которыми разведчик может столкнуться в долгосрочной перспективе.Кроме того, ЦРУ намерено привлекать больше носителей мандаринского языка (наиболее распространенного диалекта китайского языка), инвестировать в технологии, а также сосредоточить свою деятельность на сборе информации о людях.Как именно новые методы ЦРУ отразятся в работе управления по России, телеканал не упоминает.Управление направило свою деятельность на борьбу с терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года. По мнению некоторых источников, новые методы подготовки ознаменуют собой возврат к прежней деятельности ЦРУ, существовавшей до 2001 года.

https://ria.ru/20211209/putin-1763041320.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/tsru-1762529514.html

https://ria.ru/20211108/lavrov-1758067647.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру), россия