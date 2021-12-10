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Ивановские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах
Ивановские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 10.12.2021
Ивановские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты Ивановской областной думы поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:24
2021-12-10T18:24
распространение коронавируса
общество
иваново
ивановская областная дума
госдума рф
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Депутаты Ивановской областной думы поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов.Заседание облдумы в пятницу транслировалось в прямом эфире на сайте регионального парламента. Одним из вопросов повестки стало обсуждение федерального законопроекта "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".Большинство депутатов выступило за поддержку законопроекта, фракция КПРФ была резко против, а эсеры разделились на два лагеря – за и против."Это рамочный пока закон, направленный на обсуждение. Мы даем свои предложения, чтобы этот закон был работающим", - сказала председатель облдумы Марина Дмитриева.Она подчеркнула, что все поступившие ранее замечания и предложения депутатов относительно законопроекта внесены в отзыв, который будет направлен в Госдуму. В частности, ивановские парламентарии предложили расширить перечень организаций, посещение которых возможно без предъявления гражданином QR-кодов, дополнив перечень парками и скверами, спортивными площадками, спортивными, образовательными и медицинскими организациями."Голосуем… решение принято", - заявила спикер облдумы.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
https://ria.ru/20211209/gosduma-1763034383.html
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общество, иваново, ивановская областная дума, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, qr-код
18:24 10.12.2021
 
Ивановские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты Ивановской областной думы поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов вакцинации от COVID-19
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Депутаты Ивановской областной думы поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов.
Заседание облдумы в пятницу транслировалось в прямом эфире на сайте регионального парламента. Одним из вопросов повестки стало обсуждение федерального законопроекта "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 22:05Распространение коронавируса
Источник: в Госдуме обсудили возврат денег за билет при отсутствии QR-кода
Большинство депутатов выступило за поддержку законопроекта, фракция КПРФ была резко против, а эсеры разделились на два лагеря – за и против.
"Это рамочный пока закон, направленный на обсуждение. Мы даем свои предложения, чтобы этот закон был работающим", - сказала председатель облдумы Марина Дмитриева.
Она подчеркнула, что все поступившие ранее замечания и предложения депутатов относительно законопроекта внесены в отзыв, который будет направлен в Госдуму. В частности, ивановские парламентарии предложили расширить перечень организаций, посещение которых возможно без предъявления гражданином QR-кодов, дополнив перечень парками и скверами, спортивными площадками, спортивными, образовательными и медицинскими организациями.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
12:00
Татьяна Москалькова: проекты о QR-кодах должны учесть права всех россиян
"Голосуем… решение принято", - заявила спикер облдумы.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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