Володин пообещал саратовчанке поднять ее вопрос о QR-кодах на обсуждении
Спикер Госдумы Володин пообещал саратовчанке поднять ее вопрос о QR-кодах на обсуждении
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, избранный депутатом от Саратовской области, пообещал жительнице региона озвучить ее точку зрения по законопроектам о QR-кодах при их обсуждении с правительством РФ на следующей неделе.
Во время рабочей поездки в Саратов к Володину подошла жительница города, она высказалась по поводу законопроектов о QR-кодах, отметив, что "лояльной сегрегации" граждан быть не может, невозможно создать закон, который будет "дискриминировать какую-то часть граждан и одновременно этого не делать".
"Я вас услышал, и учитывая, что в понедельник мы будем обсуждать с правительством законопроекты, ваша точка зрения будет лежать в основе того диалога, который состоится. Мы должны обеспечить в том числе ваше представительство и озвучить точку зрения, которую вы высказали. Озвучу и попробую получить ответы, на вопросы, которые здесь прозвучали", - сказал Володин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее он сообщил, что фракции Госдумы встретятся 13 декабря с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, министром транспорта РФ Виталием Савельевым, а также с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения законопроектов о QR-кодах.
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Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.