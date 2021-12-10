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Володин пообещал саратовчанке поднять ее вопрос о QR-кодах на обсуждении
Володин пообещал саратовчанке поднять ее вопрос о QR-кодах на обсуждении - РИА Новости, 10.12.2021
Володин пообещал саратовчанке поднять ее вопрос о QR-кодах на обсуждении
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, избранный депутатом от Саратовской области, пообещал жительнице региона озвучить ее точку зрения по законопроектам о QR-кодах... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:46
2021-12-10T14:46
распространение коронавируса
общество
саратов
саратовская область
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, избранный депутатом от Саратовской области, пообещал жительнице региона озвучить ее точку зрения по законопроектам о QR-кодах при их обсуждении с правительством РФ на следующей неделе.Во время рабочей поездки в Саратов к Володину подошла жительница города, она высказалась по поводу законопроектов о QR-кодах, отметив, что "лояльной сегрегации" граждан быть не может, невозможно создать закон, который будет "дискриминировать какую-то часть граждан и одновременно этого не делать"."Я вас услышал, и учитывая, что в понедельник мы будем обсуждать с правительством законопроекты, ваша точка зрения будет лежать в основе того диалога, который состоится. Мы должны обеспечить в том числе ваше представительство и озвучить точку зрения, которую вы высказали. Озвучу и попробую получить ответы, на вопросы, которые здесь прозвучали", - сказал Володин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее он сообщил, что фракции Госдумы встретятся 13 декабря с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, министром транспорта РФ Виталием Савельевым, а также с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения законопроектов о QR-кодах.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
https://ria.ru/20211209/qr-kod-1762904098.html
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755807737.html
https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html
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общество, саратов, саратовская область, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:46 10.12.2021
 
Володин пообещал саратовчанке поднять ее вопрос о QR-кодах на обсуждении

Спикер Госдумы Володин пообещал саратовчанке поднять ее вопрос о QR-кодах на обсуждении

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, избранный депутатом от Саратовской области, пообещал жительнице региона озвучить ее точку зрения по законопроектам о QR-кодах при их обсуждении с правительством РФ на следующей неделе.
Во время рабочей поездки в Саратов к Володину подошла жительница города, она высказалась по поводу законопроектов о QR-кодах, отметив, что "лояльной сегрегации" граждан быть не может, невозможно создать закон, который будет "дискриминировать какую-то часть граждан и одновременно этого не делать".
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"Я вас услышал, и учитывая, что в понедельник мы будем обсуждать с правительством законопроекты, ваша точка зрения будет лежать в основе того диалога, который состоится. Мы должны обеспечить в том числе ваше представительство и озвучить точку зрения, которую вы высказали. Озвучу и попробую получить ответы, на вопросы, которые здесь прозвучали", - сказал Володин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее он сообщил, что фракции Госдумы встретятся 13 декабря с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, министром транспорта РФ Виталием Савельевым, а также с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения законопроектов о QR-кодах.
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Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
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Распространение коронавирусаОбществоСаратовСаратовская областьВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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