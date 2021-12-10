https://ria.ru/20211210/putin-1763210786.html

Путин поприветствовал участников фестиваля "Площадь искусств"

Путин поприветствовал участников фестиваля "Площадь искусств" - РИА Новости, 10.12.2021

Путин поприветствовал участников фестиваля "Площадь искусств"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXI международного зимнего фестиваля "Площадь искусств" и назвал его большим событием в культурной... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:16

2021-12-10T20:16

2021-12-10T20:16

культура

общество

владимир путин

новости культуры

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXI международного зимнего фестиваля "Площадь искусств" и назвал его большим событием в культурной жизни страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Объединяя на своем творческом пространстве талантливых музыкантов из России и других государств, ваш фестиваль завоевал широкое международное признание, стал большим, ожидаемым событием в культурной жизни Северной столицы и всей страны", - сказал президент.Путин отметил вдохновение и неиссякаемую созидательную энергию Юрия Темирканова, благодаря которому программа фестиваля становится насыщеннее.В завершение приветствия президент пожелал участникам фестиваля успехов и незабываемых впечатлений.

https://ria.ru/20211209/putin-1763007025.html

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общество, владимир путин, новости культуры